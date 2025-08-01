وفاة شقيق زوجة ميدو عادل في غزة

أعلن الفنان ميدو عادل -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة شقيق زوجته «سمر» اليوم الجمعة، وذلك بمدينة غزة في فلسطين.

وكتب ميدو عادل، عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم .. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله .. شقيق زوجتي الاكبر د: سامر الزنط ( سامر غريب عسقلانى ) الذي وافتة المنية في فلسطين فى مدينة غزة اليوم الجمعة 2025/8/1».

وتابع ميدو عادل: «نسأل المولي عز وجل ان يتغمد فقيدنا الرحمة ويسكنة فسيح جناتة وان يلهم اهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وعظيم السلوان.. ويرحم كل اهل غزة ويحميهم يارب من كل ابتالهم .. وانا لله وانا اليه راجعون .. له ما اعطي وله ما اخذ وكل شئ عنده بأجل مسمي».

منشور ميدو عادل

أعمال ميدو عادل

وكان أحدث أعمال الفنان ميدو عادل، هو مشاركته في مسلسل حكيم باشا للفنان مصطفى شعبان، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.