ترامب: باول سيبقى على الأرجح في منصبه كرئيس للفدرالي الأميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن رئيس الفدرالي، جيروم باول، سيبقى «على الأرجح» في منصبه حتى نهاية ولايته، رغم الانتقادات الحادة التي يوجّهها ترامب إلى سياسات البنك المركزي.

وفي مقابلة مع موقع «نيوزماكس» الإخباري بُثت الجمعة، صرّح ترامب بأنه يمتلك الصلاحية لإقالة باول «على الفور»، مشيراً إلى أن معدلات الفائدة الحالية في الفدرالي الأميركي «مرتفعة للغاية». لكنه أضاف أن بعض المستشارين حذّروه من أن إقالة باول قد «تُحدث اضطراباً في الأسواق».

وقال ترامب: «ولايته ستنتهي بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأُعيّن شخصاً آخر مكانه»

شهدت العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفدرالي جيروم باول توتراً ملحوظاً على خلفية خلافات حادة بشأن السياسة النقدية. إذ يتهم ترامب باول بإعاقة النمو الاقتصادي من خلال الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة. معتبراً أن سياسات الفدرالي تقوّض أداء الاقتصاد الأميركي.

ومؤخراً، وُجهت انتقادات لباول بشدة بسبب تجديدات مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، مما أثار الشكوك في أن ترامب قد يحاول إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي لسبب وجيه.