من قلب الصحراء لـ العالمية..أبو العينين يكشف كيف تحولت كليوباترا إلى علامة صناعية؟

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن كواليس تأسيس أول مصنع تابع لمجموعة "سيراميكا كليوباترا"، مؤكدًا أن المشروع بدأ بجهد فردي وبدعم غير تقليدي من أحد الزوار، الذي عرض عليه مبلغ 80 ألف جنيه للاستثمار.

قال أبو العينين خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة “الشرق” إنه لم يقبل تشغيل الأموال بالأسلوب المعتاد، بل منحه صفقة تجارية على شكل "بانيوهات" تحقق ربحًا بنسبة 20–30%، مشيرًا إلى أن الثقة التي وُضعت فيه ساعدته على مواصلة حلمه الصناعي.

السيراميك فن وليس مجرد منتج.. والبورسلين مطلوب في اليابان

وأكد أبو العينين أن"السيراميك ليس مجرد مادة بناء بل تحفة فنية"، معتبرًا أن التصميم في حد ذاته صناعة قائمة على الفكر والرؤية الجمالية.

وأضاف أن مصنع كليوباترا أصبح مدرسة تخرج منها العديد من الكفاءات الصناعية، وأن 60% من الإنتاج يُوزّع في السوق المحلي، فيما يُطلب البورسلين المصري بالخارج وخاصة في اليابان، "بالاسم".

من السيراميك إلى البترول.. خطة لتنويع الاقتصاد

وأشار وكيل مجلس النواب إلى توجهه نحو تأسيس شركة تعمل في مجال البترول داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن تقييمات تُجرى حاليًا لعدد من الآبار وحقول البترول.

وأوضح أن تنويع مصادر الدخل القومي، والاعتماد على اقتصاد نشط ومتنوع، هو السبيل لمستقبل صناعي واعد في مصر.