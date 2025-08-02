محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده

كشف النائب محمد أبو العينين، عن الفلسفة التي تتبعها مؤسسته في التعامل مع العمال، مؤكدًا أن سر ولاء العامل الحقيقي لا يأتي بالصدفة، بل هو نتيجة مباشرة للعدالة والاهتمام المستمر بحياة العامل داخل وخارج العمل.

الولاء لا يُفرض.. بل يُربى

قال أبو العينين ، خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش: "لازم تربي ولاء عند العامل بتاعك، وانت بتربي الولاء اديله حقه بالكامل، وقدم له خدمات صحية حقيقية يتمتع بيها، وادعمه في كل مناسبة وكل ظرف صعب يمر بيه".

وأكد النائب أن الدعم لا يتوقف عند العامل نفسه، بل يمتد إلى أسرته حتى بعد وفاته، قائلاً:"عندنا ناس بتاخد معاشات غير معاشات التأمينات، وده بيستمر لحد ما أولاد العامل يخرجوا من الجامعة، إحنا مبنسبش حد".

الأمان الحقيقي: أن العامل يعرف إن في حد وراه

اختتم أبو العينين حديثه : "كل عامل عارف إن في حد وراه وواقف معاه، دي مش مؤسسة بس، دي عيلة كبيرة، وكل واحد فيها ليه قيمة ومكانة".