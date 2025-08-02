محمد أبو العينين: الإدارة تبدأ من الانضباط.. وكل عامل يجب أن يعرف واجباته وحقوقه

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الإدارة الحقيقية تبدأ من إدارة الوقت والانضباط، مشددًا على أهمية أن يعرف كل فرد في منظومة العمل ما هو مطلوب منه، وما سيتحاسب عليه، وأن يكون ذلك جزءًا من نظام شامل تتبعه المؤسسة.

وقال أبو العينين خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش : "لازم كل عامل يعرف هو هيُسأل في إيه ويجهز نفسه، لأنه هيتقيم على أساس شغله، وهيتحاسب عليه، لازم يكون فيه سيستم واضح، العامل عارفه، والمدير عارفه، ورئيس المصنع كمان.

وكل فرد عنده تارجت بيتابع فيه زميله، وفي النهاية أنا بيهمني اللي بيوصلني من نتائج".

وشدد على أهمية الولاء المؤسسي، موضحًا أن العامل لن يُظهر انتماءً حقيقيًا إلا إذا حصل على حقوقه، ومنها الرعاية الصحية، والدعم في المناسبات، وحتى بعد وفاته.

وأردف: "عندنا نظام بيضمن لأسر العاملين مبالغ مالية حتى بعد وفاتهم، وناس بتاخد معاشات تكميلية غير معاش التأمينات لحد ما أولادهم يخلصوا الجامعة.. إحنا مبنسبش حد، وكل عامل عارف إن في حد واقف معاه".

أبو العينين يكشف عن تفاصيل جذب الاستثمارات

وفيما يخص ملف الاستثمار، أوضح أبو العينين أن التعامل مع المستثمرين يجب أن يكون مرنًا ومبنيًا على فهم طبيعة البشر واختلافاتهم، مشيرًا إلى أن بعض التصرفات الفردية قد تعطل الاستثمار بسبب "اختلاف الاتجاهات" أو سوء التقدير، ما يزعج المستثمرين ويؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري.

وتابع: "الرقمنة سهلت كتير في التعامل مع الدولة، والجهات الإدارية كان ليها تأثير في تعطيل بعض الأمور.

و الرخصة الذهبية كانت حلا ممتازا، لكن إحنا محتاجين حلول أكتر،معلقا: أنا عايز أشوف انفراجة حقيقية ويتضاعف الاستثمار عشرات المرات".