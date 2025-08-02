النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، :" أتشرف بكوني نائب الشعب، ذلك تكليف وتشريف في الوقت ذاته"، متابعا: عندما يقوم باختيارك جموع الشعب بمثابة ثقة ومسؤولية كبيرة، كما يشرفني أن أكون رجل صناعة.

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن الصناعة هي عنوان الدول المتقدمة، وهي أيضا الإبداع والقيمة المضافة والفن، متابعا: السياحة والرياضة جزء لا يتجزأ من الصناعة.

الصناعة والتكنولوجيا

وأوضح أن استخدم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الصناعة، يساهم في رفع القيمة المضافة بطريقة غير تقليدية وعالية جدا، منوها بأن إنتاج السيراميك يعد نوع من الفن.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن الصناعة اليوم لم تكن صناعة تقليدية، بل تحولت إلى صناعة تكنولوجية تحصل على خامة لكي تحقق منها منتج نهائي رفيع المستوى.