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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عندي من 20 سنة .. أبو العينين يتحدث عن سيارته البوغاتي: تجذب المصورين لندرتها ومنها 30 إصدارا بالعالم

النائب محمد أبوالعينين
النائب محمد أبوالعينين
عبد الخالق صلاح

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب،  عن حقيقة صور ركوبه عربية فارهة في أوروبا، قائلا: « أنا بحب العربيات السريعة والعربية دي من 20 سنة وكان اليورو بـ 8 جنيه بس وكان سعرها معقول في الوقت ده».

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش: « العربية بوغاتي ومنها 30 إصدار في العالم مما يجعلها نادره رغم أن هناك عربيات أغلى منها جدا ولكن العربية قيمة مما يجعلها تحذب المصورين من جميع انحاء العالم لدرجة أن أحد الفيديوهات تخطى 150 مليون ».

وقال  وكيل مجلس النواب، أنه يكون في منتهي السعادة عندما يجلس من أحفاده من نجله طارق، مرددا: «أنا بنسى نفسي خالص مع منصور وتيمور».


وأضاف وكيل مجلس النواب: «برجع للطفوله وأقعد أدلعهم وألعب معاهم وهما الاثنين وخدين شبه كبير مني»، مؤكدا أنه من خلال أحفاده يخرج من جو العمل وضغوطه ويشعر معاهم حفظهم الله بسعادة عارمة.


أبو العينين يكشف تفاصيل أول مصنع لـ سيراميكا كليوباترا
 

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إنه لم يكن ينام الليل من أجل استكمال المصنع الأول له، لافتا إلى أنه خرج إلى المعرض ومرّ عليه رجل كان يبعث برسالة سلام إليه في كل مرة، ولكن في تلك المرة وجده داخل المعرض فذهب إليه وقال له «يا حاج محمد أنا عاوز منك خدمة، قالي أنا عندي 80 ألف جنيه ممكن تشغلهملي، قولتله يا حاج أنا مش بشغل فلوس، بس هعملك حاجة تكسبك بس مش تشغيل فلوس باخدها وأشغلها، أنا هعتبر نفسي بعتلك صفقة بانيوهات، هدهالك والمكسب دا ليك أيا كان اللي يطلع في حدود من 20 لـ30%، قالي أنا واثق فيك».

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش أن الرجل جاء بالأموال إليه، وكنت أحتاج إليها.

مجموعة كليوباترا 

وأكد «أبو العينين» أن الثروة المعدنية بصفة عامة ثروة كبيرة وآن الأوان أن تدخل مجموعة كليوباترا في الاستثمار فيها، لافتا إلى أنه تم بالفعل التقديم على بعض حقول البترول ويتم التقييم، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي في حقول معينة، لكن هناك فرصا خارج مصر.

شركة تعمل في مجال البترول 

وأشار إلى أنه أراد تأسيس شركة تعمل في مجال البترول في مصر وخارج مصر، ويتم الآن عمليات تقييم لأماكن معينة بها آبار والأداء بها وربحيتها، موضحا أن فكرة الإدارة أن يكون الاقتصاد متنوعا ونشطا.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النوا بوغاتي وكيل مجلس النواب الشرق الإعلامي معتز الدمرداش

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