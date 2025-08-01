محمد أبو العينين: البورسلين الخاص بـ سيراميكا كليوباترا مطلوب بالاسم في اليابان

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الشواطيء المصرية فريدة واستثمار جيد، والاستثمار في مجال السياحة يدور عجلة الاقتصاد في مصر.



التصدير للخارج

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حوار مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج ضيفي، المذاع عبر قناة الشرق، مساء اليوم الجمعة، أن السيراميك أعلى من الفن، وتحفة فنية في المنزل، والتصميم نفسه صناعة، واحب الشيء المميز الذي يوجد فيه فكر.

وتابع وكيل مجلس النواب :"جبت شريك أجنبي في الصحراء في العاشر من رمضان وطلبت بناء مصنع سراميك"، مستدركا أن اليوم أصبحت سيراميكا كليوباترا المدرسة التي يخرج منها العاملين في مجال السيراميك.

وأكمل : نصدر للخارج وإلى اليابان، والبورسلين الخاص بنا يطلب بالاسم في اليابان، والصناعة متطورة للغاية.

https://www.youtube.com/live/f6VpkfV7m4Y?si=CfgzlTV49X1pDUqO