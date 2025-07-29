"صباح البلد" يرصد أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، في فقرته الاقتصادية، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.81 جنيه

سعر البيع: 48.94 جنيه

السعر الأعلى المسجل: 57.48 جنيه

أسعار صرف اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 57.30 جنيه

سعر البيع: 65.79 جنيه

أسعار صرف الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.57 جنيه

سعر البيع: غير محدد

أسعار صرف الريال السعودي

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه

أسعار صرف الدينار الكويتي

سعر الشراء: 160.00 جنيه

سعر البيع: 160.49 جنيه

الجدير بالذكر أن الأسعار قد تختلف نسبيًا من سوق لآخر وبين البنوك وشركات الصرافة، كما تتأثر بتقلبات السوق المحلية والعالمية.