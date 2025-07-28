جرح قطعي بطول 10 سم.. الاعتداء على طبيب بمستشفى أبو حماد

شهد مستشفى أبوحماد المركزي بمحافظة الشرقية واقعة اعتداء بدني ولفظي علي طبيب الجراحة العامة بمستشفى أبو حماد المركزي أثناء تأديته عمله بقسم الاستقبال والطوارئ.

وأكد محمود عبدالفتاح مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بالشرقية إن الاعتداء وقع من قبل مرافقي حالة مرضية كانت تحتاج إلى تخصص أوعية دموية غير متوفر بالمستشفى، وبعد إجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة واتخاذ إجراءات تحويل الحالة إلى مستشفى الزقازيق العام، تعرض الطبيب للاعتداء.

وأشار إلي أنه أسفرت الواقعة عن إصابة الطبيب بكدمات متفرقة بالوجه والعين وجرح قطعي بطول ١٠ سم بالرأس، وتم نقله على الفور لتلقي العلاج، تم إخطار الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، والتحفظ على المعتدين بقسم شرطة أبو حماد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور هاني جميعه أن الاعتداء على الطواقم الطبية أثناء أداء مهامهم مرفوض تمامًا، مشددًا على عدم التهاون في حفظ حقوق العاملين بالقطاع الصحي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا لقانون المسئولية الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.