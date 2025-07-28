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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية تستعد لإنتخابات الشيوخ 2025 وتنفذ خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإستعداد الجيد والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لإستقبال إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، والمقرر إنطلاقها يومي 4 و 5 من شهر أغسطس القادم ، والتي تُعد واجباً وطنياً على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري ، ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، ومحمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة والمهندس محمد يوسف القائم بعمل رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة ، وممثلاً عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف مؤكداً أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلى للوطن لإستكمال مسيرة التنمية والبناء ، مؤكداً أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات القادمة للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وإستكمال الحياة التشريعية مشدداً على ضرورة توفير كافة الإمكانات و التجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بمكانه مصر التاريخية.

وخلال الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية لإنهاء اجراءات الطرح والترسية بالخطة الإستثمارية الجديدة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الممتده من الخطة السابقة لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز و المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول وشركة الغاز قبل الشروع في تنفيذ أي مشروعات خدمية وتنموية وذلك لتنفيذ إجراءات التأمين اللازم وتحديد مسارات المرافق العامة وحفاظاً على المال العام ولتنظيم العمل.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستمرار في تطبيق خطة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين مع الإلتزام بالمواعيد المحددة لإضاءة لوحات الإعلانات في الشوارع وإلزام أصحاب المحال التجارية والمولات والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، مؤكداً أن التعاون المجتمعي والإلتزام بالإجراءات هو السبيل الأمثل لتفادي أي تداعيات مستقبلية تمس إستقرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

كما أكد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة باستمرار تكثيف أعمال مهندسو الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الري والزراعة مع التركيز على متابعة عمل لجان حماية الأراضي ورصد أي مخالفات وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية إنتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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