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الشرقية تتربع.. الفلاحين تعلن زيادة توريد القمح المحلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشرقية تتربع.. الفلاحين تعلن زيادة توريد القمح المحلي

القمح
القمح
شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن  ابوصدام الخبير الزراعي والنقيب العام للنقابه العامه للفلاحين ان الفلاحين وردوا  للحكومه حتي الان اكثر من 3 مليون و932 الف طن من القمح بجميع انحاء الجمهوريه ، لافتا إلى أن محافظة الشرقيه تتربع علي المركز الاول في توريد الاقماح بكمية اكثر من 600 الف طن تليها محافظة المنيا بتوريد كميات اكثر من 500 الف طن
 

واضاف ابوصدام ان موسم الاقماح الحالي من افضل المواسم لمزارعي الاقماح حيث ارتفعت معدلات الانتاج ووصل انتاج اغلب الافدنه ل 24 اردب ، ورفعت الحكومه سعر اردب القمح ل2200 جنبه لاعلي جوده قبل بدء الزراعه مما شجع المزارعين لزراعة اكثر من 3 مليون فدان من الاقماح ومما زاد  مكاسب المزارعين الاقتصاديه  هو ارتفاع اسعار التبن والذي تجاوز سعر الحمل منه 1400 جنيه

واشار عبدالرحمن الي ان  الحكومه قدمت حزمه من الدعم لمزارعي الاقماح لتحفيزهم لزيادة مساحات زراعة الاقماح وكذا زيادة عمليات التوريد للحكومه 
حيث زرعت الاف الحقول الارشاديه ووفرت تقاوى معتمده لاكثر من 20 صنف من الاقماح عالية الانتاجيه  لتغطي كافة المحافظات كلا حسب طبيعة التربه والمناخ بالاضافه الي وضع سعر مجزي قبل الزراعه وحملات قوميه لمكافحة الحشائش  وتوفير ماكينات حديثه للحصاد بالاضافه دعم الاسمده 
وتابع ابوصدام ان موسم حصاد القمح بدا منتصف ابريل  ويستمر توريد الاقماح لشهر اغسطس من العام الحالي وتستهدف الحكومه استلام 4 مليون طن من الاقماح هذا الموسم

واكد ابوصدام  علي ان الظروف المناخيه كانت مثاليه لزراعة الاقماح هذا العام مما تتسبب في زيادة الانتاج والذي قارب علي 10 مليون طن  وان وجود الصوامع  ساهم في تقليل نسب الفاقد بالاضافه الي استخدام الالات الحديثه في الزراعه والحصاد مع التزام المزارعين بتوجيهات وزارة الزراعه في وقت الزراعه والحصاد والاصناف المثاليه لكل محافظه حسب الخريطه الصنفيه

القمح توريد القمح الفلاحين الأقماح

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