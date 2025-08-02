تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 2 أغسطس 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى والصغرى

القاهرة 34 24

بورسعيد 32 26

الإسكندرية 31 23

مطروح 30 25

شلاتين 37 30

حلايب 34 30

أسوان 41 29

تفاصيل حالة الطقس

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس الحار بدأت في الانكسار من يوم الأربعاء الماضي، فهي حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة اليوم 34 درجة، ولكن نسبة الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة، وأن نسب الرطوبة في المناطق الساحلية وصلت إلى 90 و100%، وفي القاهرة تسجل 85%.