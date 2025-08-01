القاهرة الإخبارية: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ بروسيا تتزايد رغم سوء الطقس

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إنّ مقر السفارة المصرية في العاصمة الروسية موسكو، شهد ارتفاعًا تدريجيًا في نسبة المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، وكان ذلك متوقعًا مع حلول ساعات الظهيرة، ومن المرجح أن تزداد النسبة بشكل أكبر خلال ساعات المساء وحتى إغلاق السفارة أبوابها عند الساعة التاسعة مساء.

وأضاف مشيك، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية: "كما يُتوقع أن تسجل نسبة مشاركة كبيرة يوم غد السبت، نظراً لكونه عطلة أسبوعية في روسيا".

وأشار المراسل إلى أن أعضاء السفارة المصرية يقدمون كافة أشكال الدعم والمساعدة للناخبين المصريين، الذين تشكل فئة الشباب، لا سيما الطلاب في الجامعات والمدارس الروسية، النسبة الكبرى من بينهم.

وأوضح أن معظم المشاركين شددوا على رغبتهم بالحضور إلى مقر السفارة رغم بُعد المسافات وسوء الأحوال الجوية في موسكو ومناطق روسية أخرى، مؤكدين أن مشاركتهم في الانتخابات تمثل رابطًا إضافيًا مع وطنهم الأم، مصر.



وبيّن حسين مشيك أن كبار السن من المصريين المقيمين في روسيا، والذين يعيشون فيها منذ سنوات، أصروا كذلك على الحضور والمشاركة في كل عملية انتخابية تقام في مقر السفارة المصرية، مما يعكس تمسكهم بواجبهم الوطني، وشعورهم بالمسؤولية تجاه مستقبل البلاد.

وأشار إلى أن عددًا من المصريين القادمين من جمهورية بيلاروسيا، وكذلك من مناطق روسية أخرى، سيشاركون في عملية الاقتراع خلال اليوم وغدًا.