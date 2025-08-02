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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العملات المشفرة تترنح .. البتكوين تتراجع لأدنى مستوى بعد شهر تاريخي

العملات المشفرة
العملات المشفرة
وكالات

تذبذبت أسعار العملات المشفرة في مطلع أغسطس مع تسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب في إثارة مشاعر العزوف عن المخاطرة.

تراجعت البتكوين للجلسة الخامسة على التوالي، مع استمرار المُتداولين في الانسحاب من المستويات القياسية التي بلغتها العملة في يوليو، وسط موجة تفاؤل أعقبت تبني الولايات المتحدة للأصول الرقمية.

سجلت العملة المشفرة الأصلية أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 3% لتصل إلى 113818 دولاراً.

وكانت بتكوين قد وصلت إلى أعلى مستوى قياسي لها عند 123200 دولار في 14 يوليو، أي قبل أيام فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب على أول قانون تنظيمي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.

في المقابل، انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 5.43% لتسجل 3543 دولاراً، في ظل تراجع عام في سوق العملات المشفرة بعد أن تجاوز إجمالي القيمة السوقية لها 4 تريليونات دولار لأول مرة في يوليو.

وتراجع رمز سولانا بنسبة 6%.

تراجعت سوق العملات المشفرة بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن تعريفاته الجمركية المعدلة "المتبادلة" على عشرات الدول.

أدى هذا الانخفاض إلى موجة من عمليات التصفية طويلة الأجل، مما أجبر المتداولين على بيع أصولهم بسعر السوق لتسوية ديونهم، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض. وشهدت البيتكوين عمليات تصفية بقيمة 228 مليون دولار أميركي عبر منصات التداول المركزية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ CoinGlass، بينما شهدت الإيثريوم 262 مليون دولار أميركي.

تكبدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة خسائر أكبر. تصدرت Coinbase قائمة الأسهم المنخفضة، بانخفاضها بنسبة 16% عقب تقرير أرباح الربع الثاني المخيب للآمال. 

وانخفضت Circle بنسبة 8.4%، وخسرت Galaxy Digital نسبة 5.4%، وتراجعت Bitmine Immersion، شركة إدارة خزينة الإيثريوم، بنسبة 7.4%. كما انخفض وكيل Bitcoin MicroStrategy بنسبة 8.7%.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي على منصة إكس دخلت الولايات المتحدة العصر الذهبي للعملات المشفرة.

وتابع "تحت قيادة الرئيس الأميركي، نستكشف إمكانيات جديدة في الحوسبة اللامركزية والمدفوعات الرقمية لإطلاق العنان لإمكانات تقنية البلوك تشين".

وختم "هنا، أطلقوا شركاتكم. أطلقوا بروتوكولاتكم. ووظّفوا موظفيكم".

تباطؤ استراتيجي

"بعد ذروة الارتفاع في يوليو، يُعدّ هذا تباطؤاً استراتيجياً صحياً. فالأسواق لا تتفاعل مع أزمة، بل تستجيب لغيابها"، كما صرّح بن كورلاند، الرئيس التنفيذي لمنصة أبحاث العملات المشفرة DYOR.

وأضاف: "مع غياب أي محفز اقتصادي جديد في الأفق، يتجه رأس المال بعيداً عن الأصول المضاربة نحو أسواق أكثر أماناً... إنه توقف مدروس".

تدفقات في شهر مزدهر

خرجت العملات المشفرة من شهرٍ مزدهر، لكنها قد تتراجع قريباً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي الجديدة، وفي شهرٍ عادةً ما يتميز بانخفاض أحجام التداول وزيادة التقلبات. ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 8% في يوليو، وفقاً لشركة Coin Metrics، بينما ارتفعت قيمة الإيثريوم بأكثر من 49%.

شهدت صناديق الإيثريوم المتداولة تدفقاتٍ داخلة تجاوزت 5 مليارات دولار في يوليو وحده (مع يومٍ واحدٍ فقط شهد تدفقاتٍ خارجة بلغت 1.8 مليون دولار في 2 يوليو)، ليصل إجمالي التدفقات الداخلة التراكمية إلى 9.64 مليار دولار حتى الآن. 

وشهدت صناديق البيتكوين المتداولة تدفقاتٍ خارجة بلغت 114 مليون دولار في جلسة التداول الأخيرة من يوليو، ليصل إجمالي التدفقات الداخلة الشهرية إلى حوالي 6 مليارات دولار من أصل 55 مليار دولار تراكمية.


 

العملات المشفرة الرسوم الجمركية البتكوين

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