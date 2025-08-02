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أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 2 أغسطس 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 2 أغسطس 2025

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت
محمد صبيح

نستعرض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في مصر وسط تحركات متباينة، حيث سجل سعر طن حديد عز اليوم تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.63% ليبلغ 39587.5 جنيه.

بينما انخفض سعر الحديد الاستثماري اليوم بنسبة 4.35% ليصل إلى 36166.67 جنيه، في حين ارتفع سعر الأسمنت الرمادي اليوم بنسبة 1.91% ليصل إلى 3983.33 جنيه.
 

سعر طن حديد عز اليوم

بلغ متوسط سعر حديد عز اليوم الجمعة 39587.5 جنيه، بانخفاض 252.7 جنيه عن الأمس، بنسبة تراجع 0.63%. 

ويعكس هذا الانخفاض الطفيف استمرار استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي رغم ضغوط ضعف الطلب على مواد البناء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 36166.67 جنيه، متراجعًا بقيمة 1646.1 جنيه عن الأمس، بنسبة انخفاض كبيرة بلغت 4.35%، ما يشير إلى هبوط ملحوظ في الأسعار نتيجة ركود حركة الشراء لدى المقاولين والمشروعات الصغيرة.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة إلى 3983.33 جنيه بزيادة 74.78 جنيه عن الأمس، بنسبة صعود بلغت 1.91%، مدفوعًا بزيادة الطلب النسبي على الأسمنت مع عودة بعض شركات المقاولات إلى استكمال الأعمال المتوقفة.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

جاءت أسعار مواد البناء في مصر اليوم متباينة، حيث تراجع حديد عز بشكل طفيف مقابل انخفاض حاد للحديد الاستثماري نتيجة فائض المعروض، بينما شهد الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من تحسن الطلب في سوق التشطيبات.

ويعكس هذا التباين حالة التذبذب التي يعيشها قطاع مواد البناء بالتوازي مع قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتيسير تراخيص البناء وإحياء النشاط العقاري.

أسعار الحديدفي الشركات اليوم

عز: 38500 جنيه للطن

بشاي: 37850 جنيها

العتال: 36000 جنيه

بيانكو: 37500 جنيه

المراكبي: 37500 جنيه

عطية: 37500 جنيه

الكومي: 35000 جنيه

العشري: 36200 جنيه

مصر ستيل: 34000 جنيه

الجيوشي: 37000 جنيه

سرحان: 34500 جنيه

المصريين: 37500 جنيه

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