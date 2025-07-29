العشري: إعلان أسعار الحديد الجديدة الأسبوع المقبل

كشف المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد ستشهد خفضًا ملموسًا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المصانع ستطرح أسعارًا جديدة الأسبوع القادم.

وأكد العشري أن التخفيض سيصل إلى أقل مستوى ربحية ممكنة، في إطار حرص الغرفة على دعم مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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وأوضح أن قطاع مواد البناء من القطاعات الحيوية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وأن أي خفض في أسعار الحديد سينعكس إيجابًا على السوق العقاري وقطاع الإنشاءات.

وشدد العشري على أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك.