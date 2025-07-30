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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وسط توازن بين العرض والطلب، وثبات في أسعار الخامات عالميًا.

وأكد عدد من التجار أن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، مع استمرار المصانع في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة.

أسعار الحديد اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)

حديد عز
40350 جنيهًا

حديد بشاي
38500 جنيه

حديد المصريين
38000 جنيه

حديد العتال
39000 جنيه

حديد المراكبي
37500 جنيه

حديد الكومي
35000 جنيه

حديد العشري
36200 جنيه

حديد المعادي
36000 جنيه

حديد الجيوشي
37000 جنيه

حديد بيانكو
37500 جنيه

حديد مصر ستيل
34000 جنيه

حديد سرحان
34500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)

أسمنت المسلح
3950 جنيهًا

أسمنت النصر
3850 جنيهًا

أسمنت وادي النيل
3800 جنيه

أسمنت لافارج
3900 جنيه

أسمنت السويدي
3920 جنيه

أسمنت حلوان
3470 جنيه

أسمنت السويس
3450 جنيه

أسمنت الفهد
3350 جنيه

أسمنت المصريين
3400 جنيه

أسمنت أسيوط
3500 جنيه

أسمنت العسكري
3600 جنيه

أسمنت سيناء
3450 جنيه

الأسمنت الأبيض
من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة

وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم.

وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.

مواد البناء الحديد الأسمنت

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