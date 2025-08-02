سفير أمريكا بإسرائيل يعترف: هناك جوع بغزة .. والأمم المتحدة تتحمل المسئولية

قال السفير الأمريكي في إسرائيل لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة عالميًا، أن الأمم المتحدة هي التي تتحمل مسؤولية عدم إيصال المساعدات لسكان غزة، مقللًا بذلك من مسئولية الصهيانة عن تعذيب وقتل وتجويع الفلسطينيين.

وذكر للصحيفة أنه لا يوجد خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعلاقتهما على الأرجح أوثق من أي وقت مضى، نافيًا ماكان يقال قبل ذلك داخل الدوائر الأمريكية وليس خارجها فقط.

وأردف سفير أمريكا بإسرائيل لنيويورك تايمز:" هناك جوع وأمور تحتاج معالجة بغزة لكن الوضع ليس كما حدث بالسودان أو رواندا فيما يظهر أن خطة المساعدات المقدمة من مؤسسة غزة الإنسانية كانت ناجحة للغاية".

وعاد وأردف هاكابي في إجابة عن سؤال بشأن مكان إقامة دولة فلسطينية فقال :" لا أعرف إنه سؤال صعب هل ستضع شعبين فوق بعضهما البعض".