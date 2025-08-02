93 طفلا ماتوا من الجوع في غزة.. و98 شهيدًا في 24 ساعة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي إن مستشفيات غزة وثقت 7 وفيات بينها طفل نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

وأفاد مدير مجمع الشفاء الطبي بارتفاع عدد ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 169 بينهم 93 طفلا.

فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة بارتقاء 98 شهيدا و1.079 مصابا نقلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,430 شهيدا و148,722 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت الوزارة ارتقاء 9,246 شهيدا و36,681 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 39 شهيدا و849 مصابا من منتظري المساعدات نقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة.