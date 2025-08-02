برنامج «صباح البلد» يرصد أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.72 جنيه

سعر البيع: 56.77 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 55.64 جنيه

سعر البيع: 65.48 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 64.33 جنيه

سعر البيع:65.48 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.96 جنيه

سعر البيع: 12.98 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 158.87 جنيه

سعر البيع: 159.30 جنيه

وتشهد أسعار العملات تذبذبًا واضحًا من يوم لآخر، وفقًا للتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية.