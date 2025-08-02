محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس 2025، مشيرًا إلى التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لتجهيز مقار اللجان الانتخابية التي تم تخصيصها داخل بعض مدارس المحافظة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

جاء ذلك في إطار متابعته المستمرة للتحضيرات الجارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث عقدت مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور سيد الشريف، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، لمتابعة التجهيزات النهائية لمقار اللجان الانتخابية داخل المدارس.

استعراض جاهزية مقار اللجان الانتخابية

وأوضح المحافظ أنه تم خلال الاجتماع استعراض جاهزية مقار اللجان من حيث استكمال أعمال النظافة الداخلية والخارجية، وتوفير الإضاءة والمظلات داخل وخارج المدارس، وكراسي الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية مشددًا على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات قبل تسليم المقار للجان القضائية المشرفة على الانتخابات، مع ضمان التأمين الكامل بالتعاون مع أجهزة الشرطة.

مرور ميداني من قبل لجان المتابعة بالإدارات التعليمية

كما أشاد المحافظ بجهود مديرية التربية والتعليم في متابعة تجهيز اللجان، مشددًا على استمرار المرور الميداني من قبل لجان المتابعة بالإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية جميع المقار وفقًا للمعايير المطلوبة، بما يعكس صورة حضارية تليق بمحافظة أسيوط مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد خصصت الموقع الرسمي لها www.elections.eg للاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية باستخدام الرقم القومي، تسهيلًا على المواطنين في الوصول إلى لجانهم.

وناشد محافظ أسيوط كافة أبناء المحافظة، بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.