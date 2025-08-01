عدم اصطحاب الطبلة والمواقد .. تعرف على أبرز تعليمات أسقف أسيوط قبل احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكه

تنطلق احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، برعاية الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، يوم الخميس القادم الموافق 7 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 22 أغسطس من كل عام وهي الاحتفالات السنوية بصوم العذراء.

يحرص الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة في دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم ، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد احتماء العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

عدم اصطحاب الطبلة



أصدر الانبا يوأنس اسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، عدة تنبيهات بخصوص احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكه بمحافظة أسيوط، والتي تتضمن عدم اصطحاب الطبلة مؤكدًا أن أي شخص سوف يدخل الدير بالطبلة هناخدها منه وذلك لروحانية الاحتفالات.

ممنوع اصطحاب أي مواقد



وتابع ممنوع اصطحاب أي مواقد مثل بابور الجاز لأن هناك بعض الناس في اخر أيام الاحتفالات بتدخل الدير وتقعد في حوش الدير والحاجات دي خطر جدًا نظرًا للزحام الشديد داخل الدير والحر في أخر أيام احتفالات صيام العذراء؛ مشيرًا إلى الحرص على نظافة الدير وعدم إلقاء أي مخلفات بالطرقات مشددًا إلى وضع عدد من صناديق القمامة في مختلف أماكن الدير فضلا عن هذا العام تم زيادة عدد عمال النظافة لخمس اضعاف عن العام الماضي، علشان الالتزام بنظافة الدير يوميًا.

ارتداء الزي المحتشم للسيدات والبنات



وشدد الأنبا يؤانس على ارتداء الزي المحتشم للسيدات والبنات والشباب والرجال مؤكدًا ممنوع دخول الدير ارتداء الشورت واي شخص يرتدي الشورت سيتم إخراجه خارج الدير ؛ مشددًا على أصحاب السيارات

مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للزائرين بالدخول بالسيارات لمدة ساعتين لحين انزال كافة المتعلقات من السيارة مع ترك رخصة السيارة وفي حالة تأخر صاحب السيارة أكثر من ساعتين سيتم سحب رخصته وعدم إعطائها له لبعد انتهاء احتفالات الدير.

وأكد الأنبا يؤانس أن موضوع السيارات داخل الدير أصعب حاجة خلال موسم الاحتفالات مؤكدًا أن الدير وفر سيارات وأتوبيسات لنقل كافة الزائرين من وإلى الدير مجانًا؛ مؤكدًا أنه لن يمشي أي زائر خطوة واحدة لأننا وفرنا عربيات مجانية بتطلع الناس وتنزل الناس وياخد الأسانسير ومش هيمشي خطوة واحدة.



وأشار إلى أنه تم عمل جراج لوضع سيارات الزائرين بعيدًا عن طرقات الدير حتى لا تسبب زحام داخل الدير لأن كل عام عدد الزائرين في زيادة ، مؤكدًا أن العربيات المجانية تعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 مساءًا طوال أيام الاحتفالات.

550 أسرة في الانتظار يطلبون المبيت



وأضاف الأنبا يوأنس أنه يوجد أكثر من 550 أسرة في الانتظار يطلبون المبيت داخل حجرات الدير ولكننا نعمل علي توفير أماكن لهم لقضاء أوقات احتفالات الدير.

وأكد الأنبا يوأنس إلى عمل نظام جديد لدورة أيقونات العذراء هذا العام داخل دير درنكه نتيجة للزحام الشديد مشيرًا إلى ترتيب المشاركين في الدورة الأطفال في الأول يليهم الأكبر سننا وهكذا علشان محدش يكون طويل عن الأخر ويجب أن يرتدي الجميع زي موحد؛ مشددًا عدم السماح للأشخاص بأن يقوموا بالمشي بجواره داخل الدورة قائلا:" كلهم أغلي الناس عندي وكلهم هيمشو قدام أيقونة العذراء".



وأضاف تم تخطيط شارع الدير من الداخل باللون الأبيض علشان الدورة تمشي بالتزام هذا الخطين واي حد يخرج برا الخطين سوف يمنع من المشاركة في الدورة بعد كدا ؛ مشيرًا إلى عمل حواجز خشبية بطول 50 مترًا لكي يمشى المشاركين في الدورة بداخلها ؛ مؤكدًا أن أي حد يلتزم نحن نضعه فوق راسنا وفوق نن عينينا .

في الزحمة الشديدة لازم يكون في نظام عملنا الخطين دول، وعملنا الحواجز الخشبية، بحيث الحواجز الخشبية دي ناس هتمشي بالحواجز الخشبية وعلى الخطين بالظبط، وفي نهاية الدورة هيكون في عربية مخصوصة بيتحمل عليها كل الحواجز الخشبية.



واكد الانبا يوأنس ، أن تم عمل جدول للشمامسة والمشاركين في الدورة بحيث يتم التبديل لهم على مدار 16 يوم من الاحتفالات منعًا للتكرار وإتاحة المشاركة لأكبر عدد منهم

ناس كتير بترمي حلوة بترمي طوفي اثناء سير الدورة وذات مرة جت طوفي في عيني فرجاءًا وإحنا ماشيين بالدورة، يروح ماسكين الطوفي ورميه علينا قائلا ليه ترمي الطوفي بدلأ ما ترمي طوفي سعر الواحدة جنيه ونصف، احنا عملنا هنا خدمة داخل الدير سعر الساندويتش بجنية واحد وزجاجة المياه بـ 3 جنيهات. وربنا يبارك .