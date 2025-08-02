لليوم الثاني.."الهيئة الوطنية"تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في اليوم الثاني للانتخابات.

وانطلق منذ قليل تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج.

ويُذكر أن تصويت المصريين في الداخل سيُجرى يومي 4 و5 أغسطس، على أن تنتهي عمليات الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس، وهو الموعد المحدد أيضًا لإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى.

وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ فترة تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة في اليوم ذاته ولمدة 48 ساعة، على أن يتم الفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس.