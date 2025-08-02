مؤشرات كلية التجارة 2025.. الحد الأدنى المتوقع

يبحث الحاصلون على شهادة الثانوية العامة علي تنسيق كلية تجارة 2025، باعتبارها من الكليات التي تحظى بإقبال واسع، نظرا لتنوع أقسامها وتوفر فرص العمل بعد التخرج.

وتشهد مؤشرات القبول هذا العام تباينا ملحوظا بين النظامين القديم والحديث للثانوية العامة، وهو ما ينعكس مباشرة على الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق

بداية تنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات للعام الجامعي 2025-2026، وذلك بداية من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

ويتاح للطلاب التسجيل عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وتختلف الحدود الدنيا للتقديم حسب نظام الثانوية العامة، حيث تم تقسيم الطلاب إلى نظام حديث وآخر قديم، وجاء الحد الأدنى كالتالي:

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2025

نظام حديث:

علمي علوم: 293 درجة بنسبة 91.56%، بعدد 21,853 طالبا

علمي رياضة: 283 درجة بنسبة 88.44%، بعدد 16,577 طالبا

أدبي: 233 درجة بنسبة 72.81%، بعدد 54,073 طالبا

نظام قديم:

علمي علوم: 350 درجة بنسبة 85.37%، بعدد 280 طالبا

علمي رياضة: 335 درجة بنسبة 81.71%، بعدد 527 طالبا

أدبي: 270 درجة بنسبة 65.85%، بعدد 2,218 طالبا

ويصل إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم التقديم في المرحلة الأولى من التنسيق نحو 94,721 طالبا وطالبة.

مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2025 (علمي وأدبي)

اعتمدت التوقعات على الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة خلال العام السابق 2024، ومن المتوقع أن تتقارب أو تختلف بدرجات طفيفة، وفقا لأعداد الطلاب المتقدمين ونسب النجاح.



شعبة أدبي:

تجارة الإسكندرية: 308 درجة بنسبة 75.12%

تجارة القاهرة: 307.5 درجة بنسبة 75.00%

تجارة جنوب الوادي: 306.5 درجة بنسبة 74.76%

تجارة عين شمس: 301 درجة بنسبة 73.41%

تجارة المنصورة والزقازيق: 297 درجة بنسبة 72.44%

تجارة بني سويف: 285.5 درجة بنسبة 69.63%

تجارة السويس: 285 درجة بنسبة 69.51%

تجارة مدينة السادات: 282.5 درجة بنسبة 68.90%



شعبة علمي:

تجارة المنصورة: 318.5 درجة بنسبة 77.68%

تجارة الزقازيق وسوهاج: 317.5 درجة بنسبة 77.44%

تجارة كفر الشيخ: 317 درجة بنسبة 77.32%

تجارة الإسكندرية: 308.5 درجة بنسبة 75.24%

تجارة القاهرة: 306.5 درجة بنسبة 74.76%

تجارة عين شمس: 304 درجة بنسبة 74.15%

تجارة أسوان: 303 درجة بنسبة 73.90%

تجارة السويس: 302 درجة بنسبة 73.66%



المعاهد والكليات الخاصة: من 205 إلى 230.5 درجة، بنسبة من 50% إلى 56.22%