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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهلال الأحمر المصري يستعد لإرسال خبز جاهز إلى غزة

الهلال الأحمر المصري يستعد لإرسال خبز جاهز إلى غزة
الهلال الأحمر المصري يستعد لإرسال خبز جاهز إلى غزة
القسم الخارجي

في خطوة إنسانية جديدة تعكس تضامن الشعب المصري مع الأشقاء في قطاع غزة، أعلن الهلال الأحمر المصري عن استعداده لإرسال كميات كبيرة من الخبز الجاهز المعبأ للقطاع، ضمن حملة إغاثة عاجلة تهدف إلى مواجهة كارثة الجوع المتفاقمة التي يواجهها السكان المحاصرون منذ شهور.

يأتي هذا التحرك بعد ورود تقارير أممية وطبية مروعة، تؤكد أن عشرات الأطفال في غزة يعانون من سوء تغذية حاد، فيما لا يجد معظم الأهالي سوى الماء والملح قوتًا يوميًا، وسط انهيار منظومة المخابز والمساعدات بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر المصري إن "الدفعة الأولى من الخبز الجاهز ستنقل خلال الساعات المقبلة إلى معبر رفح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التوزيع الفوري داخل غزة"، مؤكدًا أن "الجهود الإغاثية مستمرة رغم التحديات".

نصف مليون إنسان في غزة مهددين بالموت جوعًا

وتعد هذه المبادرة استكمالًا لجهود سابقة أطلقها الهلال الأحمر المصري منذ بداية العدوان، شملت إرسال قوافل طبية وغذائية، إلى جانب تشغيل مخابز متنقلة على الحدود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات النازحين.

يشار إلى أن تقارير حقوقية كشفت أن أكثر من 500 ألف إنسان في غزة باتوا مهددين بالموت جوعًا، في حين فاق عدد الشهداء 1422 ضحية من المدنيين أثناء بحثهم عن الطعام فقط.

وتتزامن هذه الخطوة مع دعوات دولية متزايدة إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية فورًا، فيما تتجه الأنظار إلى الدور المصري المحوري في التهدئة وكسر الحصار.

ففي اليوم الـ666 من حرب الإبادة على غزة، ارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 162 شهيدًا، بينهم 92 طفلًا، فيما تجاوز عدد شهداء البحث عن الغذاء 1,422 قتيلًا. 

وتوفي الطفل عاطف أبو خاطر جوعًا، وسط تحذيرات أممية من مجاعة تتهدد نصف مليون إنسان. 

وأكد الطبيب البريطاني جرايم جروم أن أطفال غزة ينامون ببطن ممتلئ بالماء والملح. وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لتوفير الغذاء، فيما اتهمته حماس بتكرار الأكاذيب. 

ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي استهداف المدنيين المنتظرين للمساعدات بأنه "مقزز"، بينما حذر قائد عسكري إسرائيلي من كارثة وشيكة نتيجة استمرار الحرب.

الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر غزة مجاعة الاحتلال

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