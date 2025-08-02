منتخب شابات الكرة الطائرة يصل إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية

وصلت منذ قليل بعثه المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشابات تحت ٢٠ سنة إلى مدينة ياوندي بالكاميرون للمشاركه في بطولة الأمم الافريقية للشابات تحت 20 سنة خلال الفترة من 2 وحتى12 أغسطس الجاري والمؤهلة لبطولة العالم 2026

وتتكون البعثة الرسمية لمنتخب شابات الكرة الطائرة من: الدكتور/ حمدي نور الدين – رئيس البعثة والكابتن/ حسام الدين شكري – المدير الفني والكابتن/ أشرف عبد العال – المدرب العام والكابتن/ عمرو التوني – المحلل الفني والدكتورة/ مروة خالد – أخصائية العلاج الطبيعي والكابتن/ منى مكاوي – حكم مرافق

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: خديجة محمد شوشة – فرح عمرو الحناوي وجينا محمد متولي – رولا رامي كريم وجنى وليد هندواي – ملك علاء غباشي وحلا خالد القاضي – هنا كريم الدين بليغ وندى سامي غصوب – مريم محمد عبد السلام ولجين ياسر أبو بكر – فرح أحمد الأزهري

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد عقد اجتماعًا مع بعثة منتخب الشابات خلال معسكرهم الأخير قبل السفر إلى الكاميرون، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للفريق، وحثّ اللاعبات على التركيز وتقديم أداء مشرف يليق باسم ومكانة مصر.