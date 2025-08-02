الأولمبية الدولية تستعيد ذكرى تتويج محمد السيد ببرونزية باريس 2024

استعادت اللجنة الأولمبية الدولية ذكرى تتويج محمد السيد، بطل مصر في السلاح، بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

ونشرت الأولمبية عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفال البطل المصري، وعلقت عليه: "لحظة لا تُنسى، محمد السيد يحصل على أول ميدالية لمصر في باريس 2024."

وكان محمد السيد قد توج بالميدالية البرونزية، عقب تغلبه على المجري تيبور أندراسفي بالنقطة الذهبية، وذلك في منافسات سلاح سيف المبارزة، ليتوج بثاني ميداليات السلاح المصري في الأولمبياد، بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في أولمبياد لندن 2012 في منافسات الشيش.

وتعد برونزية محمد السيد الأولى للبعثة المصرية في أولمبياد باريس، وتبعتها ذهبية أحمد الجندي التاريخية في الخماسي الحديث، ثم فضية سارة سمير في رفع الأثقال.