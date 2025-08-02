أخبار التكنولوجيا| جوجل تستثمر في ألعاب الهند عبر منصة STAN.. سامسونج تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على استراتيجية طرح One UI

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة ستان STAN، المنصة الاجتماعية للألعاب التي تربط اللاعبين بالمبدعين والمجتمعات وناشري الألعاب، عن حصولها على استثمار من شركة جوجل ضمن جولة تمويل جديدة بقيمة 8.5 مليون دولار.



أعلنت شركة لينوفو عن طرح مجموعة من ألعاب الفيديو المجانية لهذا الشهر عبر منصتها المخصصة للاعبين Legion Gaming Community، ما يمنح مستخدمي أجهزتها ومحبي الألعاب فرصة للاستمتاع بتجارب مميزة دون أي تكلفة.





أجرت شركة سامسونج، تغييرات جذرية في طريقة تطوير وتوزيع تحديثات واجهتها الشهيرة One UI، ما يبشر بتحسينات كبيرة لمستخدمي أجهزة Galaxy.



إنستجرام يفرض شروطا جديدة للبث المباشر.. تفاصيل



أعلنت منصة إنستجرام عن تعديل في سياسات البث المباشر، حيث أصبح من الضروري الآن أن يمتلك المستخدم حسابا عاما وما لا يقل عن 1000 متابع حتى يتمكن من استخدام ميزة Live، وذلك وفقا لما أكدته الشركة لموقع TechCrunch.



تروكولر تعلن إيقاف ميزة تسجيل المكالمات على أجهزة آيفون



قررت شركة تروكولر Truecaller السويدية إيقاف ميزة تسجيل المكالمات على نظام iOS اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل، بعد أكثر من عامين على إطلاقها، وذلك في إطار توجهها للتركيز على خدماتها الأساسية، وعلى رأسها التعرف على هوية المتصل ومكافحة المكالمات المزعجة Spam.



توقع الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، أي بزيادة ملحوظة عن الربع السابق، وذلك خلال مكالمة إعلان الأرباح مع المستثمرين يوم الخميس.

أعلنت شركة سامسونج رسميا أن سلسلة Galaxy Tab S11، الجيل الجديد من أجهزتها اللوحية الرائدة، ستصل في النصف الثاني من عام 2025، مؤكدة بذلك أقوى إشارة حتى الآن حول موعد الإطلاق المرتقب.

في إطار رؤيته لتحويل منصة إكس (المعروفة سابقا بـ تويتر) إلى “تطبيق كل شيء”، أطلق الملياردير إيلون ماسك بهدوء خدمة تراسل جديدة تحت اسم XChat.