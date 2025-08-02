قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور
بفعل بيانات أمريكية| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تستثمر في ألعاب الهند عبر منصة STAN.. سامسونج تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على استراتيجية طرح One UI

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل تستثمر في ألعاب الهند عبر منصة STAN

أعلنت شركة ستان STAN، المنصة الاجتماعية للألعاب التي تربط اللاعبين بالمبدعين والمجتمعات وناشري الألعاب، عن حصولها على استثمار من شركة جوجل ضمن جولة تمويل جديدة بقيمة 8.5 مليون دولار.
 

لينوفو تهدي لاعبيها ألعاب فيديو مجانية عبر منصة Legion.. تفاصيل
 

أعلنت شركة لينوفو عن طرح مجموعة من ألعاب الفيديو المجانية لهذا الشهر عبر منصتها المخصصة للاعبين Legion Gaming Community، ما يمنح مستخدمي أجهزتها ومحبي الألعاب فرصة للاستمتاع بتجارب مميزة دون أي تكلفة.


 

سامسونج تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على استراتيجية طرح One UI

أجرت شركة سامسونج، تغييرات جذرية في طريقة تطوير وتوزيع تحديثات واجهتها الشهيرة One UI، ما يبشر بتحسينات كبيرة لمستخدمي أجهزة Galaxy. 


إنستجرام يفرض شروطا جديدة للبث المباشر.. تفاصيل
 

أعلنت منصة إنستجرام عن تعديل في سياسات البث المباشر، حيث أصبح من الضروري الآن أن يمتلك المستخدم حسابا عاما وما لا يقل عن 1000 متابع حتى يتمكن من استخدام ميزة Live، وذلك وفقا لما أكدته الشركة لموقع TechCrunch.


تروكولر تعلن إيقاف ميزة تسجيل المكالمات على أجهزة آيفون
 

قررت شركة تروكولر Truecaller السويدية إيقاف ميزة تسجيل المكالمات على نظام iOS اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل، بعد أكثر من عامين على إطلاقها، وذلك في إطار توجهها للتركيز على خدماتها الأساسية، وعلى رأسها التعرف على هوية المتصل ومكافحة المكالمات المزعجة Spam.
 

تيم كوك: أبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، أي بزيادة ملحوظة عن الربع السابق، وذلك خلال مكالمة إعلان الأرباح مع المستثمرين يوم الخميس.

سامسونج تؤكد موعد إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11

 

أعلنت شركة سامسونج رسميا أن سلسلة Galaxy Tab S11، الجيل الجديد من أجهزتها اللوحية الرائدة، ستصل في النصف الثاني من عام 2025، مؤكدة بذلك أقوى إشارة حتى الآن حول موعد الإطلاق المرتقب.

مميزات تطبيق XChat من إيلون ماسك.. هل يمكنه منافسة واتساب وتيليجرام؟

في إطار رؤيته لتحويل منصة إكس (المعروفة سابقا بـ تويتر) إلى “تطبيق كل شيء”، أطلق الملياردير إيلون ماسك بهدوء خدمة تراسل جديدة تحت اسم XChat. 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الهام ابو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: انزل .. شارك

حسام الغمري

حسام الغمري: التظاهر أمام السفارات بالخارج مخطط أوسع تقوده جهات معروفة

اللواء خالد مبارك

محافظ جنوب سيناء: نجاح حفل "جنيفر لوبيز" ليس صدفة.. ونعمل لجعل مصر على خريطة السياحة العالمية

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد