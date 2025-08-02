تروكولر تعلن إيقاف ميزة تسجيل المكالمات على أجهزة آيفون

قررت شركة تروكولر Truecaller السويدية إيقاف ميزة تسجيل المكالمات على نظام iOS اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل، بعد أكثر من عامين على إطلاقها، وذلك في إطار توجهها للتركيز على خدماتها الأساسية، وعلى رأسها التعرف على هوية المتصل ومكافحة المكالمات المزعجة Spam.



وأكدت الشركة القرار في تصريح لموقع TechCrunch، مشيرة إلى أن المستخدمين الذين يمتلكون تسجيلات محفوظة يمكنهم تحميلها على أجهزتهم، أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، أو تغيير إعدادات التخزين إلى iCloud للحفاظ على إمكانية الوصول إليها بعد إيقاف الخدمة.









قال ناكول كابرا، رئيس قسم iOS في تروكولر، إن الشركة قررت التوقف عن تقديم ميزة تسجيل المكالمات على آيفون بسبب تعقيدات فنية وتكاليف مرتفعة، مؤكدا أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على ميزة التعرف المباشر على هوية المتصل وخاصية الحظر التلقائي للمكالمات المزعجة.





قيود على iOS دفعت إلى التراجع



وعلى عكس نظام أندرويد، الذي يسمح بتسجيل المكالمات بسهولة، فإن نظام iOS يفرض قيودا تمنع التطبيقات من تسجيل المكالمات بشكل مباشر.

ولتجاوز هذا التحدي، كانت تروكولر تستخدم تقنية تعتمد على دمج المكالمات عبر خط تسجيل خارجي، ما زاد من تعقيد الخدمة وتكلفتها.





المنافسة مع ميزة آبل الجديدة



يأتي هذا القرار بعد أشهر من قيام شركة آبل بإطلاق ميزة تسجيل وتفريغ المكالمات بشكل أصلي على أجهزة آيفون ضمن تحديث iOS 18.1. وتمتاز ميزة آبل بأنها لا تحتاج إلى خط خارجي للتسجيل، وتقدم تفريغا نصيا ذكيا للمكالمات باستخدام تقنيات Apple Intelligence، ما جعلها أكثر كفاءة وسهولة من حلول الطرف الثالث.





خلفية الخدمة على تروكولر



كانت الشركة قد أطلقت ميزة تسجيل المكالمات في يونيو 2023 لمستخدميها المدفوعين على iOS، بالتزامن مع إعادة تفعيلها على أجهزة أندرويد، كما دعمت الميزة حينها تحويل المكالمات إلى نصوص، وركزت بشكل خاص على السوق الهندية.



وكانت الخدمة بمثابة ميزة جذب إضافية لمستخدمي آيفون الذين لا يحصلون على مزايا التعرف المباشر على المتصل في النسخة المجانية من التطبيق، حيث يحصل المشتركون في الخطة المدفوعة على مزايا مثل:



- عرض هوية المتصل في الوقت الفعلي



- حظر المكالمات المزعجة تلقائيا



- اختصارات Siri



- وضع التصفح الخفي



- ميزات أخرى متقدمةتمثل أجهزة iOS نحو 44% من إيرادات الاشتراكات المدفوعة لـ تروكولر، وفقا لتقرير نتائجها المالية للربع الثاني من العام، ومع وجود حوالي 3 ملايين مشترك مدفوع على مستوى العالم، فإن هذا التغيير قد يؤثر على شريحة واسعة من المستخدمين على آيفون.



وقد خصصت الشركة صفحة دعم لمساعدة المستخدمين في حال واجهوا أي مشاكل خلال الانتقال بعد إلغاء الخدمة.