سامسونج تؤكد موعد إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11

أعلنت شركة سامسونج رسميا أن سلسلة Galaxy Tab S11، الجيل الجديد من أجهزتها اللوحية الرائدة، ستصل في النصف الثاني من عام 2025، مؤكدة بذلك أقوى إشارة حتى الآن حول موعد الإطلاق المرتقب.

وتتضمن سلسلة سامسونج القادمة تحديثات كبيرة في المواصفات التقنية، بالإضافة إلى ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر أرباح الربع الثاني من عام 2025 الذي عقد في 1 أغسطس، حيث أكدت سامسونج أن السلسلة الجديدة ستطلق في وقت لاحق من العام، في توقيت يتماشى مع العادة السنوية لإطلاق أجهزة Galaxy Tab S والتي عادة ما تتم في أغسطس أو سبتمبر.

ما الذي يمكن توقعه من Galaxy Tab S11 و S11 Ultra؟



وتعتمد الأجهزة على معالج ميدياتك Dimensity 9400+ القوي، مع دعم يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة رام و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، من المتوقع أيضا عودة دعم بطاقات microSD لتوسعة الذاكرة.

ويحزم طراز سامسونج Galaxy Tab S11 بطارية بسعة 8160 مللي أمبير، فيما سيحتوي شيقيه الأكبر Galaxy Tab S11 Ultra على بطارية ضخمة بسعة 11600 مللي أمبير، كلا الجهازين يدعمان شحنا سريعا بقدرة 45 وات.



ومن حيث التصميم، تشير الصور الحية المسربة إلى أن Tab S11 Ultra سيأتي بتصميم أنحف وأكثر أناقة، مع كاميرا أمامية واحدة بدلا من الكاميرتين في إصدار S10 Ultra، في إشارة إلى تطويرات في التصميم وتقليل الحواف.

ستتضمن السلسلة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي من سامسونج، مثل أدوات تحسين الإنتاجية والتعلم الذكي، ما يعزز تجربة المستخدم في المجالات التعليمية، والترفيهية، والمهنية.

وبالإضافة إلى سلسلة Tab S11، ألمحت سامسونج إلى أنها تخطط لإطلاق أجهزة لوحية جديدة ضمن الفئات المتوسطة والاقتصادية، مما يشير إلى استراتيجية أوسع لتعزيز مكانتها في سوق الأجهزة اللوحية عبر مختلف مستويات الأسعار.

موعد الإطلاق المتوقع

الإطلاق الرسمي في النصف الثاني من 2025، ومن المرجح أن يتم الكشف الكامل عن الأجهزة في أغسطس أو سبتمبر