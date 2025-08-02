قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي
100 يوم صحة تقدم 27 مليون خدمة طبية في أقل من 3 أسابيع
تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة
عصير رمان وزيت زيتون.. هدية رئاسية تثير الجدل في العراق وبيان هام
هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة بثمن البيض
والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام
هبوط أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
وزير الأمن الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من أتباعه
بعد قليل.. نظر معارضة البلوجر هدير عبدالرزاق على حكم حبسها عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تهدي لاعبيها ألعاب فيديو مجانية عبر منصة Legion.. تفاصيل

لينوفو تقدم ألعاب كمبيوتر مجانية.. إليك كيفية المطالبة
لينوفو تقدم ألعاب كمبيوتر مجانية.. إليك كيفية المطالبة
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة لينوفو عن طرح مجموعة من ألعاب الفيديو المجانية لهذا الشهر عبر منصتها المخصصة للاعبين Legion Gaming Community، ما يمنح مستخدمي أجهزتها ومحبي الألعاب فرصة للاستمتاع بتجارب مميزة دون أي تكلفة.

تفاصيل الألعاب المجانية من Lenovo Legion

أوضحت لينوفو إنها ستتيح لعبتين مجانيتين هذا الشهر عبر منصتها، تشمل واحدة من ألعاب القتال الكلاسيكية وأخرى من الألعاب الريترو المعاد تطويرها وتشمل:

1. لعبة Ultra Street Fighter IV:


من تطوير شركة Capcom، تأتي هذه النسخة المحسنة من لعبة القتال الشهيرة مع جميع الشخصيات الأصلية التي ظهرت في الإصدار الأساسي من Street Fighter IV، بالإضافة إلى خمس شخصيات جديدة وست مراحل إضافية.

وعلى الرغم من أنها ليست أحدث إصدار في السلسلة، إلا أنها تظل واحدة من الإضافات الحديثة والمحبوبة لدى محبي السلسلة.

لعبة Ultra Street Fighter IV

2. لعبة Strider:
 

وهي نسخة معاد تطويرها من اللعبة الأصلية التي صدرت عام 1989، تعيد Strider أجواء ألعاب الأركيد الكلاسيكية إلى الأجهزة الحديثة، وقد ألهمت هذه اللعبة العديد من العناوين الكبرى لاحقا، مثل Ninja Gaiden وDevil May Cry.

وسيتمكن أعضاء مجتمع Legion من تحميل هاتين اللعبتين مجانا ابتداء من 6 أغسطس 2025.

تطورات أخرى من لينوفو


في سياق متصل، ظهرت مؤخرا نتائج أولية لاختبارات الأداء لطراز Legion Go 2، الجهاز المحمول الجديد المخصص للألعاب من لينوفو. 

كما تستعد الشركة لإطلاق جهاز Xiaoxin Pro GT، وهو جهاز لوحي مخصص للألعاب بسعر مناسب، فيما كشفت شركتها الفرعية عن حاسوب صغير قوي مزود بمعالجات AMD Strix Halo الرائدة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت لينوفو عن الإطلاق الرسمي لحاسوبها الثوري ThinkBook Plus Gen 6، أول لابتوب تجاري قابل للتمدد في العالم، وذلك بعد ظهوره لأول مرة ضمن أغرب الابتكارات التقنية في معرض CES 2025 بداية العام.

ويأتي حاسوب لينوفو الجديد بسعر يبلغ 3299 دولارا أمريكيا، أي بفارق بسيط عن هاتف Galaxy Z Fold 7 القابل للطي من سامسونج، ما يجعله من أغلى الأجهزة المحمولة في السوق، لكنه يقدم تجربة فريدة من نوعها.

لينوفو الألعاب المجانية Legion Gaming Community

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

بورش

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بوستر فيلم "درويش"

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

محمد رمضان من فيلم "أسد"

محمد رمضان يروج لفيلم أسد

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد