لينوفو تهدي لاعبيها ألعاب فيديو مجانية عبر منصة Legion.. تفاصيل

أعلنت شركة لينوفو عن طرح مجموعة من ألعاب الفيديو المجانية لهذا الشهر عبر منصتها المخصصة للاعبين Legion Gaming Community، ما يمنح مستخدمي أجهزتها ومحبي الألعاب فرصة للاستمتاع بتجارب مميزة دون أي تكلفة.

تفاصيل الألعاب المجانية من Lenovo Legion

أوضحت لينوفو إنها ستتيح لعبتين مجانيتين هذا الشهر عبر منصتها، تشمل واحدة من ألعاب القتال الكلاسيكية وأخرى من الألعاب الريترو المعاد تطويرها وتشمل:

1. لعبة Ultra Street Fighter IV:



من تطوير شركة Capcom، تأتي هذه النسخة المحسنة من لعبة القتال الشهيرة مع جميع الشخصيات الأصلية التي ظهرت في الإصدار الأساسي من Street Fighter IV، بالإضافة إلى خمس شخصيات جديدة وست مراحل إضافية.

وعلى الرغم من أنها ليست أحدث إصدار في السلسلة، إلا أنها تظل واحدة من الإضافات الحديثة والمحبوبة لدى محبي السلسلة.

لعبة Ultra Street Fighter IV

2. لعبة Strider:



وهي نسخة معاد تطويرها من اللعبة الأصلية التي صدرت عام 1989، تعيد Strider أجواء ألعاب الأركيد الكلاسيكية إلى الأجهزة الحديثة، وقد ألهمت هذه اللعبة العديد من العناوين الكبرى لاحقا، مثل Ninja Gaiden وDevil May Cry.

وسيتمكن أعضاء مجتمع Legion من تحميل هاتين اللعبتين مجانا ابتداء من 6 أغسطس 2025.

تطورات أخرى من لينوفو



في سياق متصل، ظهرت مؤخرا نتائج أولية لاختبارات الأداء لطراز Legion Go 2، الجهاز المحمول الجديد المخصص للألعاب من لينوفو.

كما تستعد الشركة لإطلاق جهاز Xiaoxin Pro GT، وهو جهاز لوحي مخصص للألعاب بسعر مناسب، فيما كشفت شركتها الفرعية عن حاسوب صغير قوي مزود بمعالجات AMD Strix Halo الرائدة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت لينوفو عن الإطلاق الرسمي لحاسوبها الثوري ThinkBook Plus Gen 6، أول لابتوب تجاري قابل للتمدد في العالم، وذلك بعد ظهوره لأول مرة ضمن أغرب الابتكارات التقنية في معرض CES 2025 بداية العام.

ويأتي حاسوب لينوفو الجديد بسعر يبلغ 3299 دولارا أمريكيا، أي بفارق بسيط عن هاتف Galaxy Z Fold 7 القابل للطي من سامسونج، ما يجعله من أغلى الأجهزة المحمولة في السوق، لكنه يقدم تجربة فريدة من نوعها.