لينوفو تطلق أول لابتوب قابل للتمدد في العالم بسعر يتجاوز 3000 دولار

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن الإطلاق الرسمي لحاسوبها الثوري ThinkBook Plus Gen 6، أول لابتوب تجاري قابل للتمدد في العالم، وذلك بعد ظهوره لأول مرة ضمن أغرب الابتكارات التقنية في معرض CES 2025 بداية العام.

ويأتي حاسوب لينوفو الجديد بسعر يبلغ 3299 دولارا أمريكيا، أي بفارق بسيط عن هاتف Galaxy Z Fold 7 القابل للطي من سامسونج، ما يجعله من أغلى الأجهزة المحمولة في السوق، لكنه يقدم تجربة فريدة من نوعها.

تصميم قابل للتمدد وليس للطي

الابتكار الأساسي في هذا الجهاز هو شاشته القابلة للتمدد وليس للطي، حيث تبدأ بحجم 14 بوصة، ويمكن تمديدها تلقائيا إلى 16.7 بوصة لتمنح المستخدم تجربة شاشة أكبر عند الحاجة، دون الحاجة إلى وجود طي أو تجاعيد كما هو الحال في الشاشات القابلة للطي.

الشاشة من نوع OLED وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 400 شمعة، مع دقة تبدأ من 2000×1600 بكسل وتصل إلى 2000×2350 بكسل عند التمدد.

أول لابتوب تجاري قابل للتمدد في العالم

يعمل الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 7 258V الذي يتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي 1 تيرابايت SSD من الجيل الرابع PCIe Gen 4.

ويضم الجهاز أيضا تقنيات متقدمة تشمل دعم Dolby Atmos، وشبكة Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 5.4، ومكبرات صوت من Harman Kardon، إلى جانب بطارية بسعة 66 وات في الساعة.

يتميز هذا الجهاز بتصميم ثوري يعزز تجربة الاستخدام، حيث يمكن استخدامه كـ جهاز كمبيوتر محمول عادي بمعدل عرض إلى ارتفاع يبلغ 3:2، مع تقنية مبتكرة مخفية خلف هذه الشاشة.

عندما تريد بعض المساحة الإضافية للشاشة، ما عليك فعله سوى سحب الشاشة لأعلى، فهي تقدم تجربة فريدة مما سيجعلها نقطة جذب لهذا الكمبيوتر المحمول.

ويشار إلى أن شركة لينوفو كشفت خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2023، عن حاسوب مزود بتصميم غريب، يظهر لأول مرة في عالم الحواسيب المحمولة، أطلقت عليه اسم Yoga Book 9i، وهو أول لابتوب مزود بشاشات OLED مزدوجة، إلى جانب مجموعة فريدة من المواصفات المميزة.