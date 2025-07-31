بشاشة 3.2K ..لينوفو تكشف عن جهازها اللوحي Xiaoxin GT Pro للألعاب

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية ، كشفت لينوفو أخيرًا عن تفاصيل سعر جهاز Xiaoxin Pro GT. يتميز هذا الجهاز اللوحي المُخصص للألعاب بمواصفات وميزات قوية، والأهم من ذلك، أنه في متناول ميزانيتك. بسعر أقل من 300 دولار، قد يكون هذا الجهاز من أفضل الأجهزة اللوحية للألعاب من حيث القيمة. إليك كل ما تحتاج لمعرفته.

سعر جهاز Xiaoxin Pro

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة مؤخرًا عن سعر جهاز Xiaoxin Pro GT، مؤكدةً أن سعره الابتدائي يبدأ من 1799 يوانًا صينيًا فقط.

أي ما يعادل حوالي 250 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر مناسب جدًا بالنظر إلى إمكانياته. يأتي الجهاز مزودًا بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث.

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لذا، تُخفّض لينوفو سعرها بشكل ملحوظ عن منافسيها بفارق 100 دولار أمريكي.

يُباع الجهاز بسعر 250 دولارًا أمريكيًا للإصدار الأساسي بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يُباع الإصدار الأعلى بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 2299 يوانًا (حوالي 320 دولارًا أمريكيًا).

كما أكدت الشركة تزويد الجهاز بشاشة LCD أمامية كبيرة بقياس 11.1 بوصة، تُوفّر نطاقًا لونيًا DCI-P3 بنسبة 98%، ومعدل تحديث 144 هرتز، ودقة عالية. يعمل الجهاز اللوحي ببطارية كبيرة بسعة 8860 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 68 واط.

ومن جانبها تستعد لينوفو لإطلاق جهاز Xiaoxin Pro GT في السوق الصينية قريبًا؛ مع ذلك، لم تُعلن بعد عن موعد إطلاقه عالميًا.