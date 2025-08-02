حي الدقي يواصل حملة النظافة والتجميل لرفع مستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري

صرح المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، بأن حملات النظافة والتجميل مستمرة في جميع أنحاء الحي، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأوضح رزق أنه يتم بشكل مستمر رفع وتفريغ صناديق القمامة والمخلفات اليومية، بالإضافة إلى إزالة الأتربة والمخلفات باستخدام المعدات اللازمة.

وأكد رئيس حي الدقي، أن الهدف الرئيسي هو إظهار الحي بمظهر جمالي وحضاري لائق، وتحقيق رضا المواطنين.

وفي إطار جهود منع تكرار إلقاء المخلفات، أشار رئيس الحي إلى أنه يتم زراعة الأشجار في بعض المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف رئيس حي الدقي، أن حالة النظافة هي سلوك فردي، وأن إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها من قبل بعض المواطنين يمثل تحديا مستمرا، ويتم مواجهته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.