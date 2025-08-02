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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: بدء أعمال الرفع المساحي لتنفيذ مشروع تطوير وانشاء محور الإخلاص

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء أعمال الرفع المساحي وتنسيق المرافق تمهيدًا لتنفيذ مشروع رصف وتطوير وإنشاء محور الإخلاص بطول 5 كم، للربط بين طريق المريوطية ومحور الفريق كمال عامر.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية لمتابعة الأعمال ميدانيًّا.

وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد بمثابة هدية من المحافظة لأبناء الجيزة، وخصوصا سكان أحياء الطالبية والعمرانية والهرم، لما يمثله من أهمية مرورية وتنموية كبيرة في تخفيف الضغط على المحاور القائمة وتسهيل حركة التنقل وعلي رأسها طرق العروبة ومحمد انور السادات ( ترسا ) .

واطلع المحافظ خلال الجولة على الرسم الهندسي الخاص بالمشروع الذي يوضح مسارات المحور من المريوطية وحتى محور الفريق كمال عامر موجّهًا الشركة المنفذة بسرعة بدء المرحلة الأولى من التطوير بطول 3 كم مع تنفيذ المجسّات ومراعاة المناسيب الفنية خلال أعمال الرصف إلى جانب رفع القمامة والمخلفات من الجزء المغطى من مصرف الإخلاص والبدء في تطوير الجزيرة الوسطى وإنشاء الدورانات اللازمة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين خلال جولته، حيث استمع إلى شكاواهم وطلباتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حلها دون تأخير.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين.

وختم المهندس عادل النجار تصريحه قائلًا: “نسعى دائمًا لتقديم الأفضل لأهالينا، ونسأل الله التوفيق والسداد في استكمال ما بدأناه من مشروعات تنموية وخدمية بمحافظة الجيزة”.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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