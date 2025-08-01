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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

388 مقرا انتخابيا و492 لجنة فرعية جاهزة..الجيزة تستعد لانتخابات الشيوخ 2025

مقر انتخابي
مقر انتخابي
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتهاء مختلف القطاعات المعنية بالمحافظة من استعداداتها التنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجراؤها على مدار يومي 4 و5 أغسطس.

وكشف المحافظ أن من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ داخل محافظة الجيزة يبلغ عددهم ٦ مليون و ٥٦٦ ألف و٩٣٦ ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى ومن المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع داخل ٤٩٢ لجنة فرعية، موزعة على ٣٨٨ مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكداً على توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ الجيزة على توفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية بلجان ومقار الانتخابات والالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مناشداً جميع مواطني الجيزة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وأكد المحافظ، تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين علي كل مكونات العملية الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم .

كما أكد محافظ الجيزة، ضرورة الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن، والتنسيق مع مديريات الخدمات وشركات المرافق وكل القطاعات، لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولاً بأول، لافتاً إلى أهمية وجود ممثل من كل شركة من شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، لسرعة التواصل وحل المشكلات فور حدوثها.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة انتخابات الشيوخ

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