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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. استعلم عن زيادتك

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
رشا عوني

بدأ اليوم صرف معاش تكافل و كرامة شهر يوليو بالزيادة الجديدة التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي منذ أسابيع قليلة .


صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 

وبحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي الصادر أمس الاثنين، يبدأ المستحقون من صرف معاش تكافل وكرامة اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، حيث يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.
 

زيادة جديد لتكافل وكرامة

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، أعلنت تطبيق زيادة جديدة بدءًا من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية.
 

تكافل وكرامة

900 جنيه معاش تكافل وكرامة

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفى منذ أيام قليلة بأنه سيتم زيادة دعم تكافل وكرامة إلى ٩٠٠ جنيه، بداية من شهر يوليو الجاري، والذي سيجرى صرفه في ١٥ يوليو الجاري.
 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2025:

 

ويستطيع المستفيدون صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2025 ابتداء من اليوم الثلاثاء، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي

- مكاتب البريد

- منافذ فوري وكروت ميزة
 

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.
 

تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:
 

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن: من هنا 

https://tk.moss.gov.eg

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
 

3- الضغط على زر «استعلام».
 

4-ثم تظهر جميع بيانات المستفيد، وقيمة المعاش، وتاريخ الصرف.


 

رابط تكافل وكرامة2025

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالة القبول في البرنامج من خلال الرابط المباشر:
https://tk.moss.gov.eg
 

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي 

-الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة: https://tk.moss.gov.eg


-إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة


-الضغط على زر “استعلام”


-الانتظار لثوان حتى تظهر نتيجة الاستعلام والتي تشمل:


1-اسم المستفيد
2-حالة البطاقة (مقبول – تحت المراجعة – موقوف)
3-نوع الدعم (تكافل أو كرامة)
4-قيمة الدعم الشهري
5-الجهة المسؤولة عن صرف المعاش


 

تظلمات تكافل وكرامة 2025

في حال ظهرت نتيجة تفيد بعدم القبول أو الإيقاف، توضح وزارة التضامن أن هناك خدمة لتقديم تظلمات متاحة على نفس الرابط، حيث يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونيًا تتضمن أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات اللازمة مثل صورة البطاقة، وشهادات الميلاد، وإثبات الحالة الاجتماعية.

ويتم الرد على التظلمات إلكترونيًا أيضًا، ما يُجنب المواطنين عناء الذهاب لمكاتب التضامن الاجتماعي وانتظار الرد.

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