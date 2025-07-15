تصرف اليوم بالزيادة الجديدة.. شروط استمرار معاش «تكافل وكرامة» طبقا للقانون

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء في صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، والتي تم تنفيذها بداية من أبريل الماضي .

ومن المقرر أن يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً .



ويرغب العديد من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، معرفة اشتراطات استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي .



حددت المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي عدة

استراطات يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف المعاش بشكل دوري وكامل، وهي:



1. متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الست سنوات، بما يشمل التطعيمات الدورية، ومتابعة النمو، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) بالانتظام في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.

3. التزام الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح المنتظم في كل عام دراسي.

4. إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية التي يحددها الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

شروط استمرار دعم كرامة و الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه