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معاون وزير التموين يكشف حقيقة عدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معاون وزير التموين يكشف حقيقة عدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

ناقشت الإعلامية لما جبريل، موضوع انتشار شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بعدم صرف الخبز المدعوم لأصحاب معاش تكافل وكرامة، حيث عرضت تعليقا لأحد المواطنين، أعرب فيه عن معاناة الأسر المستحقة من عدم حصولهم على دعم الخبز، ما أثار قلق عدد من المواطنين.

وأضافت جبريل، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز: "تواصلنا مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذي نفى هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأكد أن جميع المواطنين المستحقين، بمن فيهم أصحاب معاش تكافل وكرامة، لهم الحق الكامل في صرف الخبز المدعوم دون استثناء".

وتابعت، أنه أضاف أن هناك نحو 69 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين، بما يعادل 22 مليون أسرة، وتدخل ضمنهم هذه الفئة.

كما أكد معاون الوزير أن من لا يمتلك بطاقة تموين من أصحاب معاش تكافل وكرامة يمكنه التقدم بطلب لوزارة التموين عبر مكاتبها في المحافظات لدراسة حالته، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية دون تأخير.

وذكر أن شروط الاستحقاق التمويني تشمل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأرامل، والمرأة المعيلة، مشيراً إلى أن البرنامج مستعد لمساعدة من يحتاج إلى استخراج بطاقة تموين من خلال استقبال بياناتهم عبر صفحات "ستوديو إكسترا".

وأكدت الإعلامية لما جبريل: "ندعو الجميع إلى التأكد من صحة المعلومات قبل المشاركة بها على مواقع التواصل، لأن الأخبار غير الدقيقة قد تسبب أزمات حقيقية"، موضحةً، أنه يمكن للمشاهدين إرسال أي استفسارات أو شكاوى عبر هاشتاج "تم التحقق"، حيث سيتلقى الجمهور الردود الموثقة بالمستندات والدلائل.
 

مواقع التواصل الاجتماعي تكافل وكرامة الأسر المستحقة التموين الخبز

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