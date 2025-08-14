قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

يستعد اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين لصرف المعاشات عن شهر أغسطس 2025، لأعضاء النقابات الأربعة وورثتهم اعتباراً من غد الجمغة. 

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع بلغ 127.343 ألف عضو، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالي 181 مليون جنيه، ويصرف المعاش فى الخامس عشر من كل شهر، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد (الأهلي - مصر - الأسكندرية) بقيمة 1500 جنيه على أن يقوم العضو الأساسىدي بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

من جهته نفى اتحاد المهن الطبية ما يتم تداوله من شائعات حول وقف صرف المعاشات لشيوخ المهنة من الأطباء الذين بلغوا سبعين عاما.

وقف صرف المعاشات للأطباء

كان اتحاد المهن الطبية، قد قرر زيادة قيمة المعاشات المقدمة للأعضاء خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد التي عقدت الجمعة 1 أغسطس الجاري، 500 جنيه، لبصبح المعاش 2000 جنيه بدلا من 1500 بعد الزيادة (تصرف تلك الزيادة مع معاش أكتوبر 2025). 

أكد الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن النقابة تلقت العديد من التعليقات والرسائل علي صفحة النقابه عن ماهية إيقاف صرف معاش اتحاد المهن الطبية.

وأشار الشيخ إلى أنه تم تواصل مع د. أبوبكر القاضي أمين عام مساعد الإتحاد وأمين صندوق نقابة الاطباء الذي نفي تماما هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأوضح القاضي، أن ما تم تداوله مؤخرا من شائعات تزعم أن معاش اتحاد المهن الطبية، لن يُصرف للأعضاء الذين تجاوزوا السبعين عاما، هو ادعاء عار تماما من الصحة.

وأكد الشيخ، أن صرف المعاش سيستمر لجميع المستحقين، بمن فيهم من تجاوز هذا العمر، بانتظام ودون أي تأخير أو انقطاع، مشددا على أن الاتحاد يحرص كل الحرص على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه جميع أعضائه، إيمانا بأن المعاش لا يمكن المساس به، وهو ثمرة سنوات طويلة من العطاء والعمل الجاد.

كما أشار د. أسامة عبدالحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء إلى أن الاتحاد يكنّ كل الاحترام والتقدير لشيوخ المهنة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع ورفع راية المهنة.

وأكد أن رعاية شيوخ المهنة وصون حقوقهم واجب أصيل على الجميع، وأن ما قدّموه من جهد وعطاء سيظل محفورًا في وجدان المهنة، وسيبقى الاتحاد سندًا وداعما لهم في كل مراحل حياتهم.

اتحاد المهن الطبية المعاشات زيادة قيمة المعاشات معاش اتحاد المهن الطبية صرف المعاش معاشات شهر أغسطس معاش شهر أغسطس صرف المعاشات موعد صرف المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

ترشيحاتنا

برنامج تدريبي

بدء البرامج التدريبية لمستفيدي مبادرة “أمل جديد” بالمنوفية

نقابة المحامين

نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة

مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية

إعلان تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومطروح

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد