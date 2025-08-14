قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا

يستعد اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين لصرف المعاشات عن شهر أغسطس 2025، لأعضاء النقابات الأربعة وورثتهم اعتباراً من غد الجمغة.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع بلغ 127.343 ألف عضو، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالي 181 مليون جنيه، ويصرف المعاش فى الخامس عشر من كل شهر، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد (الأهلي - مصر - الأسكندرية) بقيمة 1500 جنيه على أن يقوم العضو الأساسىدي بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

من جهته نفى اتحاد المهن الطبية ما يتم تداوله من شائعات حول وقف صرف المعاشات لشيوخ المهنة من الأطباء الذين بلغوا سبعين عاما.

وقف صرف المعاشات للأطباء

كان اتحاد المهن الطبية، قد قرر زيادة قيمة المعاشات المقدمة للأعضاء خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد التي عقدت الجمعة 1 أغسطس الجاري، 500 جنيه، لبصبح المعاش 2000 جنيه بدلا من 1500 بعد الزيادة (تصرف تلك الزيادة مع معاش أكتوبر 2025).

أكد الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن النقابة تلقت العديد من التعليقات والرسائل علي صفحة النقابه عن ماهية إيقاف صرف معاش اتحاد المهن الطبية.

وأشار الشيخ إلى أنه تم تواصل مع د. أبوبكر القاضي أمين عام مساعد الإتحاد وأمين صندوق نقابة الاطباء الذي نفي تماما هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأوضح القاضي، أن ما تم تداوله مؤخرا من شائعات تزعم أن معاش اتحاد المهن الطبية، لن يُصرف للأعضاء الذين تجاوزوا السبعين عاما، هو ادعاء عار تماما من الصحة.

وأكد الشيخ، أن صرف المعاش سيستمر لجميع المستحقين، بمن فيهم من تجاوز هذا العمر، بانتظام ودون أي تأخير أو انقطاع، مشددا على أن الاتحاد يحرص كل الحرص على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه جميع أعضائه، إيمانا بأن المعاش لا يمكن المساس به، وهو ثمرة سنوات طويلة من العطاء والعمل الجاد.

كما أشار د. أسامة عبدالحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء إلى أن الاتحاد يكنّ كل الاحترام والتقدير لشيوخ المهنة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع ورفع راية المهنة.

وأكد أن رعاية شيوخ المهنة وصون حقوقهم واجب أصيل على الجميع، وأن ما قدّموه من جهد وعطاء سيظل محفورًا في وجدان المهنة، وسيبقى الاتحاد سندًا وداعما لهم في كل مراحل حياتهم.