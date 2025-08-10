قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

الديب أبوعلي

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، عن مواعيد صرف المعاش للأعضاء وأسرهم عن الأشهر المتبيقة من عام 2025.

وكانت قد أقرت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، التي عقدت يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري، زيادة المعاشات 500 جنيه، لتصبح 2000 جنيه بدلا من 1500 (تصرف في الأول من أكتوبر 2025).

مواعيد صرف المعاشات 

وجاءت مواعيد صرف المعاشات لأعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم على النحو التالي:

  • الخميس 14 أغسطس 2025م.
  • الإثنين 15 سبتمبر 2025 م.
  • الأربعاء 15 أكتوبر 2025 م.
  • الخميس 13 نوفمبر 2025م.
  • الإثنين 15 ديسمبر 2025 م.

وأوضحت الأمانة العامة، بأنه اعتباراً من معاش أكتوبر 2025م سيتم زيادة المعاش من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً، طبقاً لما قررته الجمعية العمومية العادية والتي عقدت في الأول من أغسطس 2025م.

وكانت قد نفت الأمانة العامة لاتحاد المهن الطبية، ما يتم تداوله من شائعات حول وقف صرف المعاشات لشيوخ المهنة من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية.

وأكد الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن النقابة تلقت العديد من التعليقات والرسائل علي صفحة النقابه عن ماهية إيقاف صرف معاش اتحاد المهن الطبية.

وأشار الشيخ إلى أنه تم تواصل مع د. أبوبكر القاضي أمين عام مساعد الإتحاد وأمين صندوق نقابة الأطباء الذي نفى تماما هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأوضح القاضي، أن ما تم تداوله مؤخرا من شائعات تزعم أن معاش اتحاد المهن الطبية، لن يُصرف للأعضاء الذين تجاوزوا السبعين عاما، هو ادعاء عار تماما من الصحة.

وأكد الشيخ، أن صرف المعاش سيستمر لجميع المستحقين، بمن فيهم من تجاوز هذا العمر، بانتظام ودون أي تأخير أو انقطاع، مشددا على أن الاتحاد يحرص كل الحرص على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه جميع أعضائه، إيمانا بأن المعاش لا يمكن المساس به، وهو ثمرة سنوات طويلة من العطاء والعمل الجاد.

كما أشار د. أسامة عبدالحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء إلى أن الاتحاد يكنّ كل الاحترام والتقدير لشيوخ المهنة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع ورفع راية المهنة.

وأكد أن رعاية شيوخ المهنة وصون حقوقهم واجب أصيل على الجميع، وأن ما قدّموه من جهد وعطاء سيظل محفورًا في وجدان المهنة، وسيبقى الاتحاد سندًا وداعما لهم في كل مراحل حياتهم.

المعاشات مواعيد صرف المعاش اتحاد المهن الطبية نقابة الأطباء معاشات الأطباء معاش شهر أكتوبر زيادة المعاشات زيادة المعاشات 500 جنيه

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
نبيل شعيل
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
القولون
