"طلوع الفجر" تفضح هشاشة الدفاعات الإسرائيلية أمام سيناريو هجوم إيراني مباغت | تقرير
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
ما هي علامات قرب الفرج في المنام؟.. 7 بشارات هنيئا لمن رأى إحداها
بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات
اللقطات الأولى من حريق مصنع أحذية بالمرج
حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة .. اعرف رأي الشرع
نتنياهو يدفع نحو توسيع الحرب في غزة.. حماس ترفض والغضب يتصاعد داخليًا ودوليًا | تقرير
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أحذية المرج
أستراليا تعترف بفلسطين ونيوزيلندا تدرس.. عزلة أمريكية تتعمق بسبب غزة | تقرير
الطقس اليوم: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية
أبو الدهب: زيزو لا يستحق الملايين.. والأهلي بعيد عن العالمية
عبد الفتاح تركي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي هو محور اهتمام كثير من المواطنين ضمن برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته الحكومة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين أوضاع مستحقي معاش تكافل وكرامة المعيشية، وتخفيف وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

جاءت الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025، كالآتي:

  • ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.
  • ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.
  • يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

قرار حكومي رسمي.. موعد زيادة معاش تكافل وكرامة 25%
  • أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.
  • أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.
  • ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

  • الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هـــــــنــــــــا.
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصّصة لذلك.
  • الضغط على أيقونة «استعلام».
  • تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها إلى البيانات التالية: 
  • المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.
  • الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.
  • نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».
  • حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».
  • في حالة التجميد أو الإيقاف، يذكر السبب.
  • في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

  • صور بطاقة الرقم القومي.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
  • صورة من بطاقة التموين.
  • قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 لـ 18 سنة.
  • قيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.
  • ملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة.
