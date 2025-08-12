رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي هو محور اهتمام كثير من المواطنين ضمن برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته الحكومة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين أوضاع مستحقي معاش تكافل وكرامة المعيشية، وتخفيف وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

جاءت الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025، كالآتي:

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هـــــــنــــــــا.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصّصة لذلك.

الضغط على أيقونة «استعلام».

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها إلى البيانات التالية:

المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

في حالة التجميد أو الإيقاف، يذكر السبب.

في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صور بطاقة الرقم القومي.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة من بطاقة التموين.