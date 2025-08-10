صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا

تصرّف وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر يوم 15 في الشهر، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، ومنافذ فوري وكارت ميزة للمستفيدين، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني. اختر «برنامج تكافل وكرامة». اضغط على «استعلم عن نتيجتك». أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. اضغط على «استعلام» لمعرفة حالة الصرف وقيمة الدعم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية.

تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة يثبت استحقاق الدعم.

انتظام حضور الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.

حضور الأم 3 جلسات توعية صحية سنويًا.

عدم امتلاك أصول أو عقارات أو سيارات حديثة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2025

أشخاص من ذوي الإعاقة.

كبار السن فوق 65 عامًا.

الأسر الفقيرة أو المعالة مثل أسر المجندين.

الفئات غير المؤمّن عليها، ولا تمتلك دخلًا ثابتًا.

الأطفال في حالات «أبناء المطلقات أو المسجونين، اليُتم، مهجوري العائل».

المرأة المعيلة «مطلقة، أرملة، مهجورة، منفصلة، أو زوجة نزيل بمراكز الإصلاح».

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى يجب أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرّر أن يضع عددًا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.