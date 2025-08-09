قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

كريم عاطف

يعد المخرج محمد نصر الدين، المعروف باسم محمد نصر، أحد الأسماء البارزة في مجال إخراج مباريات كرة القدم في مصر، حيث ارتبط اسمه لعقود طويلة بكواليس أبرز المواجهات الكروية، سواء محليا أو قاريا. 

وبعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، خرج نصر على المعاش بالتلفزيون المصري، تاركا وراءه إرثا حافلا في صناعة التغطية التلفزيونية الرياضية.

بدأ نصر مشواره في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وتدرج في المناصب حتى أصبح أحد أهم مخرجي قطاع الرياضة، واشتهر بدقته وحرفيته العالية في إخراج مباريات كرة القدم، خاصة اللقاءات الجماهيرية والمباريات المصيرية بين الأهلي والزمالك، وكذلك مواجهات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

تميز نصر بأسلوب إخراجي يمزج بين الاحترافية والديناميكية، حيث كان حريصا دائما على إبراز الجوانب الفنية والتكتيكية في المباريات، دون إغفال العنصر الجماهيري والانفعالات داخل الملعب وخارجه. 

ونال نصر إشادة واسعة من جماهير الكرة والإعلام الرياضي بسبب تركيزه على التفاصيل الدقيقة، واختياراته الموفقة للقطات المؤثرة، سواء في الأهداف أو ردود فعل المدربين واللاعبين.

من أبرز المحطات في مسيرته إخراجه نهائي دوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة، إلى جانب مباريات القمة المحلية بين الأهلي والزمالك، التي كانت تعد تحديا كبيرا لأي مخرج نظرا للزخم الجماهيري والإعلامي المحيط بها. 

كما كان له دور كبير في تطوير التقنيات الإخراجية في التلفزيون المصري، والمساهمة في تدريب أجيال جديدة من المخرجين الرياضيين.

لم يقتصر دور نصر على الإخراج فقط، بل كان دائما حاضرا في كواليس الإعداد للمباريات، وشارك في تنظيم التغطيات الكبيرة داخل ماسبيرو، حيث لعب دورا محوريا في الحفاظ على جودة البث المباشر في أصعب الظروف، بما في ذلك مباريات تقام في أجواء متوترة أو داخل ملاعب ضعيفة الإمكانات.

وبعد خروجه على المعاش، عبر كثير من الإعلاميين الرياضيين عن تقديرهم لمسيرته، مشيدين بمهنيته العالية وهدوئه الشديد خلف الكاميرات، وقدرته على التعامل مع الضغوط. 

كما وصفه البعض بأنه "الرجل الهادئ الذي أدار أعنف المباريات"، في إشارة إلى هدوئه وثباته في إخراج المباريات الساخنة، مطالبين التلفزيون المصري تكريمه و التجديد له بعد وصوله لسن التقاعد حتي يستمر في عطائه والاستفادة من خبراته الكبيرة.

