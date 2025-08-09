آيسلندا والسعودية تتأهلان للدور الرئيسي ببطولة العالم لليد



تأهل منتخبي أيسلندا والسعودية للدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حاليا وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري .

وجاء تأهل المنتخبين عقب تصدر المنتخب الايسلتدي للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، واحتلال المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 3 نقاط .

جاء ذلك بعد فوز منتخب السعودية على منتخب غينيا بنتيجة 25/48 في ختام منافسات المجموعة الرابعة ، وحصل أحمد العبيدي لاعب منتخب السعودية على جائزة رجل المباراة .

و فاز منتخب أيسلندا على منتخب البرازيل بنتيجة 19/25 ، وحصل جينزسيجوردارسون لاعب منتخب ايسلندا على جائزة رجل المباراة.

وتقام مباريات المجموعتين الاولى والثانية على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر، و مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، و مباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.