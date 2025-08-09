قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب
البحث عن المتهمين باحتجاز خليجي وسرقة أمواله وهاتفه في الهرم
250 جنيها.. موعد أول زيادة للإيجارات القديمة
رئيس الشاباك السابق: لا يمكن هزيمة الفصائل الفلسطينية باستخدام السلاح
إعلامي يكشف عن موقف حسين الشحات من لقاء مودرن سبورت
قطعوا أذنه.. القبض على عمال مطعم شهير تسببوا في إصابة زبون بأكتوبر
القليوبية .. السيطرة على حريق شب فى مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة
بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تبهر جمهور ليالينا في صيف 2025
التحقيق في غرق سائق توكتوك بنهر النيل في الصف
خبير أمريكي: الصور والتقارير الواردة من غزة تكشف مشاركة حماس في منع توسع الاحتلال
آيسلندا والسعودية تتأهلان للدور الرئيسي ببطولة العالم لليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آيسلندا والسعودية تتأهلان للدور الرئيسي ببطولة العالم لليد

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة
حسام الحارتي


تأهل منتخبي أيسلندا والسعودية للدور الرئيسي ببطولة العالم  لكرة اليد تحت 19 عام، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حاليا وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري .
وجاء تأهل المنتخبين عقب تصدر المنتخب الايسلتدي للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، واحتلال المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 3 نقاط .
جاء ذلك بعد فوز منتخب السعودية  على منتخب غينيا بنتيجة 25/48 في ختام منافسات المجموعة الرابعة ، وحصل أحمد العبيدي لاعب منتخب السعودية على جائزة رجل المباراة .
و فاز منتخب أيسلندا على منتخب البرازيل بنتيجة 19/25 ، وحصل جينزسيجوردارسون لاعب منتخب ايسلندا على جائزة رجل المباراة. 
وتقام مباريات المجموعتين الاولى  والثانية على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر،  و مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، و مباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

أيسلندا السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منتخب السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

استقبال حافل لـ أمين (البحوث الإسلامية) في مؤتمر علمي بالصين

وسط إشادة بدور مصر والأزهر.. استقبال حافل لـ أمين (البحوث الإسلامية) في مؤتمر علمي بالصين

غزة

مفتي الجمهورية يدين قرار "الوزراء الإسرائيلي" باحتلال قطاع غزة

الكتب

الأوقاف في اليوم العالمي لمحبي الكتب: أداة لبناء الوعي ومواجهة التطرف

بالصور

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد