تأهيل واستشفاء أساسيي الزمالك بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
الخارجية اللبنانية: قراراتنا سيادية ونرفض أي تدخل خارجي أو ادعاء بالوصاية
وزيرة تستدعي مسئولا بـ المحميات ..وتمنحه مهلة لتصحيح الأوضاع لهذا السبب
أسعار العملات العربية اليوم السبت وفقا لآخر تحديث
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري
الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟
الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية
أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
رياضة

إنفاق مانشستر يونايتد على المهاجمين الجدد يزيد الضغط على أموريم

القسم الرياضي

بعد أسوأ موسم له منذ 51 عامًا في الموسم الماضي، لا خيار أمام مانشستر يونايتد سوى التألق، بفضل قوة هجومية جديدة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يحظى المدرب روبن أموريم بدعم الجماهير لإحداث تغيير دائم. والآن عليه أن يُحقق ما يصبو إليه.

لطالما أكد أموريم، لو خُيّر بين خيارين، أنه لم يكن ليتولى المهمة الجسيمة المتمثلة في إيقاظ أنجح نادٍ في كرة القدم الإنجليزية من سباته، عندما تولى المهمة في منتصف الموسم.

أصر المدرب البرتغالي على أنه مُنح إنذارًا "الآن أو أبدًا" قبل أن يخلف إريك تين هاج في نوفمبر الماضي، حيث قاد الفريق الذي كان أداؤه ضعيفًا إلى سلسلة من النتائج السيئة - أسوأ نتيجة، وأكبر عدد من الهزائم، وأقل عدد من النقاط، وأقل عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

طلب أموريم من الجماهير الحكم عليه بعد أن أمضى فترة تحضيرية كاملة للموسم لغرس أفكاره بشكل صحيح. ثلاثة مهاجمين جدد يمنحونه أدوات أكبر للنجاح.

يُعدّ هذا الإنفاق مفاجئًا. أصرّ المالك المشارك الجديد، السير جيم راتكليف، في مارس فقط على أن النادي كان يعاني من ضائقة مالية شديدة عندما اشترت شركته "إنيوس" حصة أقلية في أواخر عام 2023، مما جعله يواجه خطر الإفلاس بحلول عيد الميلاد.

من المتوقع تأكيد انضمام مهاجم آر بي لايبزيج، بنيامين سيسكو، إلى يونايتد نهاية هذا الأسبوع، وقد يكون إلى جانبه في المباراة الافتتاحية للموسم ضد آرسنال الأسبوع المقبل المهاجمان الواعدان ماتيوس كونيا وبريان مبيومو، اللذان يمتلكان شيئًا افتقر إليه مهاجمو يونايتد مؤخرًا - سجل تهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع تراجع يونايتد إلى المركز الخامس عشر في الموسم الماضي، كان استقبال 54 هدفًا ثالث أسوأ سجل دفاعي له في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن عجزهم عن التسجيل كان أكثر ضررًا. فقد سجلوا 44 هدفًا في الدوري، وهو أقل عدد أهداف في الدوري بخمسة أهداف، وهو رقم قياسي. 

قال أموريم للصحفيين خلال جولة النادي التحضيرية في الولايات المتحدة: "كان أصعب ما في الموسم الماضي هو الذهاب إلى المباريات مع العلم أننا لن نكون منافسين".

وأضاف: "أشعر الآن بتحسن، وأنا أكثر حماسًا. أعتقد أيضًا أنني تعلمت الكثير. سنكون فريقًا أفضل. ليس فقط لأنني أؤمن حقًا بقدرتنا على التحسن، بل لأنني أؤمن حقًا بأنني سأكون أفضل في إدارة هذا الموسم.

وتابع: "الآن نحن في وضع أفضل، لكننا في البداية فقط. علينا أن نؤدي بشكل جيد. وأنا أحب الضغط حقًا. إذا شعرتُ قبل المباراة أننا سنكون منافسين، فسنكون بخير. لا أريد العودة إلى الشعور بأننا نعتقد أن المباراة ليست 50-50." مانشستر يونايتد لا يزال صامدًا

اطمئن جمهوره لأن التعاقدات الجديدة لم تتأثر بغياب يونايتد عن أي بطولة أوروبية هذا الموسم لأول مرة منذ 11 عامًا.

أفادت التقارير أن العديد من الأندية الأخرى أبدت اهتمامها بمبيومو وسيسكو، لكن جاذبية يونايتد، رغم غيابه عن الدوري منذ عام 2013، لا تزال قائمة.


قال مبيومو بعد التوقيع: "منذ البداية، رغبت في الانضمام إلى هذا النادي العريق. الآن أنا هنا، وأنا سعيد للغاية. بالنسبة لي، إنه أكبر نادٍ في العالم. جماهيره متحمسة، وملعبه مذهل". كل لاعب يرغب باللعب هنا."

مع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة في الفريق لتحقيق أي تحسن كبير هذا الموسم. وصف القائد برونو فرنانديز أداء الفريق في الجولة الأمريكية الأخيرة بالتعادل 2-2 مع إيفرتون بأنه "كسول"، ودعا النادي إلى ضم المزيد من اللاعبين قبل إغلاق سوق الانتقالات بنهاية الشهر.

وإلا، فقد كانت رحلتهم عبر المحيط الأطلسي إيجابية بالإجماع. مع تشكيلة أساسية احتفظت بتسعة لاعبين من الفريق الذي قدم أداءً سيئًا للغاية في خسارته نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير، بدا يونايتد نشيطًا، وفي بعض الأحيان، مسليًا في فوزه 4-1 على بورنموث، بينما تغلب أيضًا على وست هام لينهي سلسلة مبارياته الثلاث دون هزيمة.

يواجه أموريم بعض المباريات المبكرة الصعبة، حيث سيواجه أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي في مبارياته الخمس الأولى. ومع ذلك، فهو بحاجة إلى الاستفادة من بعض الإيجابية النادرة التي اكتسبها من تسجيل بعض الأهداف خلال فترة ما قبل الموسم ليبدأ على الأقل في إعادة يونايتد إلى المسار الصحيح.

