رياضة

مانشستر يونايتد يتعاقد مع بنجامين سيسكو من لايبزيج

سيسكو
سيسكو
القسم الرياضي

تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو يوم السبت، في محاولة منه للتعافي من أسوأ موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

دفع يونايتد مبلغًا قد يصل إلى 85 مليون يورو لنادي لايبزيج مقابل سيسكو، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي وقّع عقدًا لمدة خمس سنوات.

سيسكو هو ثالث مهاجم يتعاقد معه يونايتد هذا الموسم بعد أن شهد الموسم الماضي قلة في الأهداف، مما جعل بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة يسجل أسوأ مركز له في العصر الحديث، حيث احتل المركز الخامس عشر، بفارق ثلاثة مراكز فقط عن منطقة الهبوط.

يأتي انضمامه بعد التعاقد مع المهاجمين ماتيوس كونيا وبريان مبيومو، حيث أعطى المدرب روبن أموريم الأولوية لتجديد خط هجومه قبل موسمه الأول الكامل مع الفريق.

قال سيسكو في إعلان الفريق: "تاريخ مانشستر يونايتد مميزٌ بلا شك، لكن ما يثير حماسي حقًا هو المستقبل".

وأضاف: "عندما ناقشنا المشروع، كان من الواضح أن كل شيء جاهز لهذا الفريق لمواصلة النمو والمنافسة على أكبر الألقاب قريبًا".

سجّل المهاجمان راسموس هوجلوند وجوشوا زيركزي 18 هدفًا فقط في جميع المسابقات الموسم الماضي، حيث مُني يونايتد برقم قياسي للنادي بـ 18 خسارة في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبأقل مجموع نقاط له بـ 42 نقطة.

سجّلت أربعة فرق فقط أهدافًا أقل من يونايتد في الدوري الممتاز الموسم الماضي - بما في ذلك الأندية الثلاثة الهابطة.

شُبّه سيسكو بمهاجم باريس سان جيرمان ويونايتد السابق زلاتان إبراهيموفيتش نظرًا لطوله - يبلغ طول كليهما 1.95 مترًا (6 أقدام و5 بوصات) - ولمحات من المهارات الفنية. أثبت قدرته على تسجيل أهداف مذهلة، لكن إحصائياته مع لايبزيغ كانت متواضعة بعد عامين قضاهما في ألمانيا.

سجل 14 هدفًا في موسمه الأول مع النادي، ثم أتبعه بـ 13 هدفًا في الموسم الماضي.

سجل سيسكو ستة أهداف في 28 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع لايبزيغ وناديه السابق سالزبورغ. كما سجل 16 هدفًا في 41 مباراة مع سلوفينيا.

قال جيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم في يونايتد: "يتمتع بنيامين بمزيج نادر من السرعة المذهلة والقدرة البدنية على السيطرة على المدافعين، مما يجعله أحد أبرز المواهب الشابة في عالم كرة القدم".

وأضاف: "لقد تابعنا مسيرة بنيامين عن كثب. وخلصت جميع تحليلات البيانات والأبحاث التي أجريناها إلى أنه يتمتع بالصفات والشخصية اللازمة للنجاح في مانشستر يونايتد".

يأتي انتقال سيسكو بعد اهتمام يونايتد المُعلن بليام ديلاب وفيكتور جيوكيريس وأولي واتكينز.

سيسكو لم يُثبت جدارته في إنجلترا، لكن كونيا ومبومو مُجرّبان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجّل مبيومو 20 هدفًا في الدوري مع برينتفورد الموسم الماضي، ولم يتفوق عليه سوى محمد صلاح وألكسندر إيزاك وإيرلينج هالاند. سجّل كونيا 17 هدفًا في جميع المسابقات، وساعد وولفرهامبتون على تجنب الهبوط الموسم الماضي.

مانشستر يونايتد بنجامين سيسكو الدوري الإنجليزي

