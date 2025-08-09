رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم بنجامين سيسكو من لايبزيج

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، قادمًا من نادي لايبزيج، في صفقة تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء الاتفاق بين الناديين مقابل 78.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 6.5 مليون يورو كمتغيرات مستقبلية.

ووقع سيسكو على عقد يمتد لخمس سنوات مع مانشستر يونايتد، حتى يونيو 2030، بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح خلال الساعات الماضية.

وخاض سيسكو الموسم الماضي 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى، مما يعكس دوره البارز كمهاجم في صفوف لايبزيج.