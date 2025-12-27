رشاوى انتخابية في طهطا.. القبض على شخص نشر فيديو مفبرك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالإنتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج.

تحديد وضبط القائم على النشر

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأمكن تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو (عامل- مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى فى إطار إثارة الرأى العام تجاه أحد المرشحين والإساءة له ، لكونه عضو بحملة مرشح منافس.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.